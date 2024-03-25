Rusya, Kiev'e füze saldırısı düzenledi

Rusya'nın bu sabah Ukrayna'nın başkenti Kiev'e balistik füzelerle saldırdığı bildirildi.
Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko, idarenin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun son 5 gün içinde üçüncü kez Kiev'e füze saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.
Popko, "Düşman saat 10.30 sularında işgal altındaki Kırım topraklarından 2 balistik füze ateşledi. Her iki füze hava savunma sistemlerimizce imha edildi." ifadesini kullandı.
Füze parçalarının düştüğü Peçersk, Solomen, Dnipro ve Golosiyiv ilçesinde bazı binaların hasar gördüğünü kaydeden Popko, biri çocuk 4 kişinin yaralandığını aktardı.
Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada da Rusya'nın 9 "Şahed" model insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, Ukrayna hava savunma kuvvetleri tarafından 8 İHA'nın Mikolayiv ve Odessa bölgeleri üzerinde düşürüldüğü ifade edildi.
Öte yandan Ukrayna Güney Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada da Rusya'nın Mikolayiv ve Odessa bölgelerine füze ve İHA saldırıları düzenlediği bildirildi.
Rus ordusunun Odessa bölgesindeki Ukrayna hava savunma sistemlerine hasar vermek amacıyla Karadeniz'den X-31P model uçaksavar füze ateşlediği aktarılan açıklamada, füzenin havada savaş kabiliyetini kaybettiği, saldırıda can kaybı ve hasar olmadığı ifade edildi.
Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya birkaç dalga halinde "Şahed" İHA'larla saldırdığı kaydedilerek, Odessa ve Mikolayiv bölgelerinde dörder İHA'nın düşürüldüğü bilgisi paylaşıldı.
Saldırıda bir İHA'nın hedefe ulaştığı aktarılan açıklamada, "Düşman Mikolayiv bölgesinde bir enerji tesisini vurdu, tesiste çıkan yangın itfaiyeciler tarafından hızlıca söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Mikolayiv'de vurulan İHA parçalarının düşmesi sonucu bir evin hasar gördüğü, olay yerinde yangın çıktığı, patlama sonucu çevredeki evlerin camlarının kırıldığı ve ilk belirlemeye göre 11 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Odessa bölgesinde de İHA enkazının bir enerji tesisine hasar verdiği belirtilen açıklamada, olay yerinde çıkan yangının bölge merkezinin bir kısmında ve çevredeki yerleşim yerlerinde elektrik kesintilerine neden olduğu aktarıldı.
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