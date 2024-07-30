Rusya'nın dev tatbikatı 20 binden fazla personelle başladı - Son Dakika
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Rusya'nın dev tatbikatı 20 binden fazla personelle başladı

Rusya'da Baltık, Kuzey, Pasifik ve Hazar filolarının katılımıyla dev deniz tatbikatı başladı. Tatbikata 20 binden fazla askeri ve sivil personel ile yaklaşık 300 deniz aracı katılıyor. Rus Donanması birlikleri Kuzey, Pasifik ve Baltık filolarının operasyonel bölgelerinde ve Hazar filosunun sorumluluk alanında planlı tatbikatlara başladı. Filoya bağlı birimlerin, çeşitli faaliyetler gerçekleştireceği ve donanmanın hazırlıklarının kontrol edileceği belirtildi.

30.07.2024 22:14
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- Rusya'nın dev tatbikatı 20 binden fazla personelle başladı

MOSKOVA - Rusya'da Baltık, Kuzey, Pasifik ve Hazar filolarının katılımıyla dev deniz tatbikatı başladı. Tatbikata 20 binden fazla askeri ve sivil personel ile yaklaşık 300 deniz aracı katılıyor.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rus Donanması birlikleri Kuzey, Pasifik ve Baltık filolarının operasyonel bölgelerinde ve Hazar filosunun sorumluluk alanında planlı tatbikatlara başladı. Muharebe eğitimi faaliyetlerine yaklaşık 300 gemi, tekne ve denizaltı ile 50'ye kadar uçak, 200'den fazla askeri ve özel teçhizat, 20 binden fazla askeri ve sivil personel katılmaktadır" ifadeleri kullanıldı. Filoya bağlı birimlerin, uçaksavar füze atışları, deniz ve hava hedeflerine topçu atışları, birlikleri "düşman" saldırısından geri çekmek için pasif müdahale ve ayrıca denizaltı karşıtı silahlarının kullanılması dahil 300'den fazla faaliyet gerçekleştireceği belirtildi. Birkaç gün sürecek tatbikatın temel amacının, donanmanın askeri komuta ve kontrol organlarının tüm kademelerdeki faaliyetlerinin yanı sıra gemi mürettebatının, deniz havacılık birimlerinin ve kıyı birliklerinin görevlerini yerine getirmeye hazır olup olmadıklarının kontrol edilmesi olduğu vurgulandı.

Önemli bir balistik füze nükleer denizaltı filosuna sahip olan Rusya, çoğu askeri analist tarafından ABD ve Çin'in ardından dünyanın en güçlü 3. donanmasına sahip ülke olarak kabul ediliyor.

Kaynak: İHA

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