Rusya'nın güneyinde Ukraynalı sabotaj gruplarına engel - Son Dakika
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Rusya'nın güneyinde Ukraynalı sabotaj gruplarına engel

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı sabotaj gruplarının Rusya'nın Belgorod ve Kursk bölgelerine sınırdan geçme girişimlerinin engellendiğini açıkladı. Ukrayna birliklerinin tanklar ve zırhlı araçlarla desteklenen saldırıları püskürtüldü. Odnorobovka, Nehoteyevka ve Spodaryuşino yerleşim bölgelerindeki işgal girişimleri başarısız oldu. Ayrıca Kursk bölgesindeki Tetkino yerleşim birimi yakınındaki saldırılar da önemli kayıplara neden oldu.

12.03.2024 13:50
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Rusya'nın güneyinde bulunan Belgorod ve Kursk bölgelerine, Ukraynalı sabotaj gruplarının girmeye çalıştığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri ve Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB), Ukrayna birliklerinin Rusya'nın Belgorod ve Kursk bölgelerine sınırdan geçme girişimlerini engellediği belirtildi.

Açıklamada, "Moskova saatiyle sabah 03.00 sıralarında sivil hedeflerin yoğun bombardımanının ardından Ukraynalı terörist oluşumlar, tankların ve zırhlı muharebe araçlarının desteğiyle Rusya Federasyonu topraklarını eş zamanlı olarak Belgorod bölgesindeki Odnorobovka, Nehoteyevka ve Spodaryuşino yerleşim bölgelerinde üç yönden işgal etmeye çalıştı." ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tüm saldırılarının, Rus ordusu tarafından püskürtüldüğü kaydedilen açıklamada, "Birliklerin aktif eylemleri sonucunda, Kiev rejiminin ciddi kayıplar veren terör oluşumları geri püskürtüldü. Devlet sınırında herhangi bir ihlal yaşanmadı. Ukrayna tarafındaki sınır bölgesinde Odnorobovka bölgesinde yaklaşık 60 Ukraynalı terörist, Nehoteyevka bölgesinde 3 tank ve 1 zırhlı personel taşıyıcı, Spodaryuşino bölgesinde ise 2 tank imha edildi." bilgileri paylaşıldı.

Ayrıca açıklamada, Moskova saatiyle 08.00-08.25 arasında Kursk bölgesinin Tetkino yerleşim birimi yakınındaki sınır bölgesine girmeye çalışan Ukraynalı sabotaj ve keşif gruplarının 4 saldırısının da püskürtüldüğü belirtilerek, buradaki grupların "önemli kayıplara uğratıldığı" ifade edildi.

Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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