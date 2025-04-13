Rusya'nın Saldırısında 32 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Rusya'nın Saldırısında 32 Kişi Hayatını Kaybetti

Sumi bölgesine düzenlenen balistik füze saldırısında 32 kişi öldü, 84 kişi yaralandı.

13.04.2025 17:22
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(ANKARA) - Rusya'nın Sumi bölgesine düzenlediği balistik füze saldırısında en az 32 kişi hayatını kaybetti. Saldırı 2023'ten bu yana Ukrayna'da sivillere yönelik en ağır saldırı olarak kayıtlara geçti.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi, kent merkezine düzenlenen saldırılarda 10'u çocuk en az 84 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna'da sivillere yönelik 2023'ten bu yana en ağır saldırı olduğu belirtilen saldırı hakkında konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski,  "Bu tür terör eylemleri tam da Rusya'nın istediği şey, savaşı uzatıyorlar" dedi.

Zelenski, "Dünyadan güçlü bir tepki şart. Saldırgan üzerindeki baskı olmadan barış mümkün değil. Konuşmak hiçbir zaman balistik füzeleri ve bombaları durdurmadı. Rusya'ya hak ettiği gibi, bir terörist gibi davranmalıyız" ifadelerini kullandı.

Saldırı, Paskalya öncesindeki Palmiye Pazarı Günü gerçekleşti. Ukrayna Ekonomi Bakanı Yulia Svyrydenko, saldırı sırasında halkın kilise ayininde olduğunu ve yılın en kalabalık dini günlerinden biri olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas saldırıyı, "Ukrayna koşulsuz ateşkesi kabul etmişken Rusya'nın saldırılarını artırmasının korkunç bir örneği" olarak değerlendirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da "Ateşkesi dayatmak için güçlü önlemler alınmalı" dedi.

Birleşmiş Milletlerin Ukrayna'daki İnsani Yardım Koordinatörü Matthias Schmale, saldırıyı "en güçlü şekilde" kınadı ve uluslararası insancıl hukukun sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıları kesin olarak yasakladığını vurguladı.

Rusya'ya ait hava savunma sistemleri dün Ukrayna ordusuna ait bir F-16 uçağını düşürdü. Uçağın pilotu hava çatışmasında hayatını kaybetti.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Rusya'nın Saldırısında 32 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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