Rusya'nın Ukrayna'ya Saldırısı Devam Ediyor - Son Dakika
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Rusya'nın Ukrayna'ya Saldırısı Devam Ediyor

Rusya\'nın Ukrayna\'ya Saldırısı Devam Ediyor

Rusya, Ukrayna'nın enerji tesislerine saldırırken, Vidrodzhennia'da kontrolü ele geçirdi.

25.12.2024 17:46
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(ANKARA) - Rusya, Ukrayna'nın enerji tesislerine insansız hava araçları ve füzelerle saldırı düzenlerken, Vidrodzhennia yerleşim bölgesinin kontrolünü ele geçirdi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Aleksey Kuleba, Moskova'nın saldırıda yaklaşık 70 füze ve 100'den fazla insansız hava aracı kullandığını ve saldırıların ülkede enerji kesintilerine neden olduğunu söyledi. Rus yetkililer de Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırıları nedeniyle bugün farklı bölgelerde toplam beş kişinin hayatını kaybettiği duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın "Askeri-endüstriyel kompleksinin işleyişini destekleyen, Ukrayna enerji altyapısının kritik öneme sahip noktalarını" insansız hava aracı (İHA) ve füzelerle hedef alarak vurduğunu ve Ukrayna'nın doğusundaki Vidrodzhennia yerleşim bölgesinin kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Aleksey Kuleba, Moskova'nın saldırıda yaklaşık 70 füze ve 100'den fazla kamikaze insansız hava aracı kullandığını belirtti. Ülkenin altı bölgesindeki hedeflerin ateş altına alındığını söyleyen Kuleba, saldırıların yol açtığı hasarın Ukrayna'daki elektrik ve ısınma sorunlarını daha da zorlaştırdığını söyledi. Ukrayna Enerji Bakanı German Galuschenko, gelen Rus silahlarını tespit ettikten sonra  elektrik kesintileri ilan ettiklerini söyledi.

Lavrov: Rusya, Kiev'in saldırılarına giderek daha sert bir şekilde karşılık verecek

Öte yandan Rus yetkililer, günün erken saatlerinde Rusya'nın Kuzey Osetya bölgesindeki Vladikavkaz şehrinde Ukrayna'ya ait bir İHA'nın düşürülmesinin bir alışveriş merkezinde yangın çıkmasına neden olduğunu ve bunun sonucunda bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Rusya'nın Kursk bölgesindeki Lgov kasabasında da Ukrayna'nın düzenlediği bir saldırı sonucunda dört kişinin hayatını kaybettiği ve beş kişinin yaralandığı bölge valisi Alexander Khinshtein tarafından açıklandı. Vali, sosyal medya platformu Telegram'dan yaptığı açıklamada "Beş katlı ve iki katlı birer konut binasının ve bir güzellik salonunun ciddi hasar gördüğünü" söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya devlet medyasına verdiği bir röportajda  Ukrayna saldırılarını "terör saldırıları olarak nitelendirirken, Rusya'nın bu eylemlere gittikçe "daha güçlü ve sert karşıklıklar" vereceğini söyledi. Lavrov, şu ifadeleri kullandı:

"Kiev rejiminin devam eden ve konutlar, hastaneler, klinikler, mağazalar ve halkın toplanma alanları gibi sivil alanları hedef alan terör saldırılarına gelince - bu kesinlikle kabul edilemez! Bu eylemler tüm terörle mücadele sözleşmelerinin ve BM Güvenlik Konseyi kararlarının doğrudan ihlali anlamına gelmektedir. Bu tür eylemlerin devam etmesinin her seferinde daha güçlü ve daha kararlı bir tepkiye neden olacağı konusunda kesin bir uyarıda bulunuyoruz.

Papa Francis, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi çağrısında bulundu

Katolik Kilisesi'nin lideri Papa Francis, Roma'da Noel günü vesilesiyle yaptığı geleneksel konuşmasında; Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi çağrısında bulundu. Papa Francis, "Silahların sesi savaşın parçaladığı Ukrayna'da sussun. Adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için müzakere kapısını açacak ve diyalog ile uzlaşı adımları atacak cesaret olsun" dedi.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Ukrayna, Enerji, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'nın Ukrayna'ya Saldırısı Devam Ediyor - Son Dakika

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