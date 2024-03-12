Rusya, Ukrayna'nın 25 İHA ile gerçekleştirdiği saldırı girişimini durdurdu - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'nın 25 İHA ile gerçekleştirdiği saldırı girişimini durdurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece Rusya topraklarına 25 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu. Rus hava savunma sistemlerinin müdahalesiyle Moskova, Leningrad, Belgorod, Kursk, Bryansk, Tula ve Oryol bölgelerinde toplamda 25 İHA imha edildi.

12.03.2024 11:09  Güncelleme: 11:11
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece Rusya topraklarına 25 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu gece, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere yönelik 25 uçak tipi İHA kullanarak terör saldırısı girişimi durduruldu." ifadeleri kullanıldı.

Rus hava savunma sistemlerinin saldırılara karşı koyduğu belirtilen açıklamada, Moskova bölgesinde 2, Leningrad bölgesinde 1, Belgorod bölgesinde 7, Kursk bölgesinde 11, Bryansk bölgesinde 1, Tula bölgesinde 1 ve Oryol bölgesinde 2 İHA'nın imha edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya, Ukrayna'nın 25 İHA ile gerçekleştirdiği saldırı girişimini durdurdu - Son Dakika

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