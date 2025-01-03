Rusya, Ukrayna'ya 12 Grup Saldırı Düzenledi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki hedeflere yüksek hassasiyetli silahlarla 12 grup saldırısı yaptıklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun 28 Aralık 2024-3 Ocak 2025 tarihlerinde Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Bu süre içerisinde Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna'daki hedeflere yüksek hassasiyetli silahlar ve silahlı insansız hava araçlarıyla 12 grup saldırısı düzenlediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun sonucunda Ukrayna'nın askeri ve sanayi komplekslerindeki işletmelerin işleyişini destekleyen enerji tesisleri, barut üreten fabrika, askeri hava üsleri alt yapısı, mühimmat depoları, akaryakıt üsleri, montaj atölyeleri, insansız hava ve deniz araçları depoları, Ukrayna birlikleri ve yabancı paralı savaşçıların bulunduğu noktalar vuruldu."