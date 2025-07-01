Rusya ve Azerbaycan Notalaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Rusya ve Azerbaycan Notalaştı

01.07.2025 20:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya, Sputnik çalışanlarının gözaltına alınması nedeniyle nota verirken, Azerbaycan da karşı nota gönderdi.

Rusya, Rus haber ajansı Sputnik'in Bakü ofisi çalışanlarının tutuklanması nedeniyle Azerbaycan'a nota verdi. Azerbaycan ise, Rusya'ya güvenlik güçlerinin Azerbaycanlılara yönelik şiddet ve yargısız infazları sebebiyle nota gönderdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Moskova Büyükelçisi Rahman Mustafayev'in bakanlığa çağrıldığı ve Rus gazetecilerin gözaltına alınması nedeniyle nota verildiği bildirildi.

Açıklamada, Büyükelçi'den, Bakü'de gözaltına alınan Rus gazetecilerin derhal serbest bırakılması talep edildiği aktarıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, aynı görüşmede Büyükelçi Mustafayev'in Azerbaycan vatandaşları ile Azerbaycan kökenli kişilerin Rusya Federasyonu kolluk kuvvetleri mensupları tarafından işkenceye maruz bırakılması ve iki kişinin kasten öldürülmesiyle ilgili olarak Azerbaycan tarafının notasını Rus tarafına ilettiği aktarıldı.

Azerbaycan tarafının notasında, Rus kolluk kuvvetlerinin Azerbaycanlılara yönelik sorgulama sırasında işkence ve onur kırıcı muameleye karşı sert itirazda bulunulduğu belirtildi.

Büyükelçi Mustafayev'in, saldırıların kapsamlı ve objektif biçimde araştırılması ve sorumluların Rusya Federasyonu'nun mevcut yasalarına uygun şekilde cezalandırılması için acil önlemler alınmasını talep ettiği kaydedildi.

Sputnik'in Bakü ofisinde yapılan arama ve incelemenin Azerbaycan'ın yasalarına ve uluslararası yükümlülüklerine tamamen uygun olduğu aktaran Mustafayev'in Rusya tarafını Azerbaycan'ın iç işlerine karışmamaya davet ettiği ifade edildi.

Azerbaycan ile Rusya arasındaki gerginlik

Azerbaycan'a ait yolcu uçağının 25 Aralık 2024'te Rus hava sahasındayken yerden açılan ateşle hasar gördüğü için Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi üzerine Azerbaycan, Rusya'dan özür ve suçluların cezalandırılmasını istemiş ancak bu talep karşılık görmemişti.

Azerbaycan, Bakü'de faaliyet gösteren ve "Rus Evi" olarak bilinen "Rusya Kültür Merkezi"nin faaliyetini sonlandırmış, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eski Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sını mağlup etmesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla Moskova'da düzenlenen törenlerle katılmamıştı.

Rus güvenlik güçlerince, 27 Haziran'da Yekaterinburg'da Azerbaycanlıların ikamet ettiği evlere düzenlenen baskınlarda 2 Azerbaycanlı öldürülmüş, birkaç kişi ağır yaralanmış ve 9 kişi de gözaltına alınmıştı.

Rusya'nın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Pyotr Volokovıh, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Azerbaycan'ın tepkisi dile getirilmiş, konunun ivedilikle araştırılması, şiddet olaylarına karışan tüm kişilerle ilgili cezai işlem uygulanması yönündeki beklenti iletilmişti.

Azerbaycan Kültür Bakanlığı, Rus güvenlik güçlerinin Azerbaycanlılara yönelik şiddeti ve yargısız infazı nedeniyle Rusya'nın ülkedeki tüm kültürel etkinliklerini iptal etmişti.

Rusya'ya ait haber ajansı Sputnik'in Bakü Ofisine Azerbaycan polisi tarafından operasyon düzenlenmiş, bazı çalışanlar gözaltına alınmıştı.

Yerel basında yer alan haberlerde, gözaltına alınan Sputnik'in 2 çalışanının, aynı zamanda Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) mensubu olduğu öne sürülmüştü.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Azerbaycan, Güvenlik, Politika, Güncel, Rusya, Dünya, Bakü, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya ve Azerbaycan Notalaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen’in futbol oynadığı saha gündem oldu Osimhen'in futbol oynadığı saha gündem oldu
Antalya’da güvenlik görevlisi evinde ölü olarak bulundu Antalya'da güvenlik görevlisi evinde ölü olarak bulundu
Tepkilerin odağındaki Leman dergisi çalışanlarına ters kelepçe Tepkilerin odağındaki Leman dergisi çalışanlarına ters kelepçe
Leman Dergisi’nin çirkin karikatürüne tepkiler çığ gibi Leman Dergisi'nin çirkin karikatürüne tepkiler çığ gibi
Leman: Mazlum Müslüman halkın haklılığı çizilmek istendi Leman: Mazlum Müslüman halkın haklılığı çizilmek istendi
Leman dergisi önünde protesto Leman dergisi önünde protesto
İzmir’de ev alevlerin arasında kaldı İşte o anlar İzmir'de ev alevlerin arasında kaldı! İşte o anlar
Fluminense’den tarihi başarı Inter’i 2 golle devirdiler Fluminense'den tarihi başarı! Inter'i 2 golle devirdiler
Süper Lig takımlarının 2025-2026 sezonu harcama limitleri belli oldu Süper Lig takımlarının 2025-2026 sezonu harcama limitleri belli oldu
Futbolda yeni sezonda görev yapacak üst klasman ve VAR hakemleri açıklandı Futbolda yeni sezonda görev yapacak üst klasman ve VAR hakemleri açıklandı
Kerem Aktürkoğlu’ndan tepkili paylaşım: Yere batsın aşağılık zihniyetiniz Kerem Aktürkoğlu'ndan tepkili paylaşım: Yere batsın aşağılık zihniyetiniz

20:10
Bakan Yumaklı son durumu paylaştı 3 şehrimizde yangınlar kısmen kontrol altında
Bakan Yumaklı son durumu paylaştı! 3 şehrimizde yangınlar kısmen kontrol altında
19:07
Yenidoğan duruşmasında avukatın sözleri ortalığı karıştırdı
Yenidoğan duruşmasında avukatın sözleri ortalığı karıştırdı
15:56
Özel ve Yavaş, Leman’ın skandal karikatürü konusunda ters düştü
Özel ve Yavaş, Leman'ın skandal karikatürü konusunda ters düştü
09:20
Rihanna’nın bebeğinin cinsiyetini sevgilisi Rocky ağzından kaçırdı
Rihanna'nın bebeğinin cinsiyetini sevgilisi Rocky ağzından kaçırdı
08:39
Çağatay Ulusoy’dan sezon finali sonrası radikal imaj değişikliği
Çağatay Ulusoy'dan sezon finali sonrası radikal imaj değişikliği
08:30
Denizde kaybolan 18 yaşındaki gençten acı haber
Denizde kaybolan 18 yaşındaki gençten acı haber
08:05
3 ildeki yangınlar sürüyor Birçok ev küle döndü, gerilim hattı bomba gibi patladı
3 ildeki yangınlar sürüyor! Birçok ev küle döndü, gerilim hattı bomba gibi patladı
08:05
Otoyolda korkunç manzara Kafalarını kesip köprüye astılar
Otoyolda korkunç manzara! Kafalarını kesip köprüye astılar
07:44
Bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu, bazıları kapatıldı
Bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu, bazıları kapatıldı
07:18
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon Tunç Soyer de gözaltında
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer de gözaltında
07:08
Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül’ü de isyan ettirdi
Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül'ü de isyan ettirdi
01:34
Kerkük Havalimanı’na füze saldırısı 1 kişi yaralandı, yangın çıktı
Kerkük Havalimanı'na füze saldırısı! 1 kişi yaralandı, yangın çıktı
00:16
Kerem Aktürkoğlu’ndan tepkili paylaşım: Yere batsın aşağılık zihniyetiniz
Kerem Aktürkoğlu'ndan tepkili paylaşım: Yere batsın aşağılık zihniyetiniz
00:05
Futbolda yeni sezonda görev yapacak üst klasman ve VAR hakemleri açıklandı
Futbolda yeni sezonda görev yapacak üst klasman ve VAR hakemleri açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2025 20:33:22. #7.12#
SON DAKİKA: Rusya ve Azerbaycan Notalaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.