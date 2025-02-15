Rutte: Avrupa Savunma Harcamalarını Artırmalı

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa'nın savunma harcamalarını artırması gerektiğini vurgulayarak, yeni harcama hedefinin mevcut yüzde 2 seviyesinin "çok üzerine çıkacağını" ve ABD'nin bu taahhüdü yakından izleyeceğini söyledi.

Rutte, 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda, (MSC 2025) MSC Vakfı Başkanı Wolfgang Ischinger'in moderatörlüğünü üstlendiği "NATO, ABD ve Transatlantik Güvenlik" konulu bir panele katıldı.

Müttefikler arasındaki uyum ve ABD'nin ittifaka olan bağlılığının devam etmesi konusunda iyimser olduğunu bildiren Rutte, öte yandan Avrupalı müttefiklerin mevcut harcama düzeylerinin yetersiz olduğunu ve savunmaya yaptıkları mali katkıları artırmaları gerektiğini dile getirdi.

İttifakın savunma harcamaları hedefleri konusunda haziran ayında Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenmesi planlanan zirvede, yeni bir anlaşmaya varmayı umduğunu söyleyen Rutte, yeni hedefin mevcut yüzde 2 hedefinden, "çok daha yüksek" olacağını kaydetti.

Rutte, yeni hedef hakkında başlayan tartışmaların başından bu yana hedefin artırılmasına dair müttefikler arasında desteğin artığını aktararak, "Tabii ki hala parayı nasıl bulacakları konusunda endişeliler." dedi.

Avrupa'nın savunma harcamaları hedefine yönelik adımlarının ABD tarafından izleneceğini söyleyen Rutte, "Attığınız adımlar, takip edilip izlenecektir. Telefonun karşı tarafında olacağım ve eğer beni dinlemezseniz, taahhüdünüzü yerine getirmediğinizde eminim Washington'da çok iyi bir adam sizi arayacaktır." ifadelerini kullandı.

-"Tartışmaya şikayet ederek değil, somut önerilerle katılın"

Ukrayna konusunda Rutte, NATO'nun ülkenin olası Rus saldırısına karşı güvende kalmasını sağlama amacıyla kolektif kararlılığını bir kez daha teyit ederek, eğitim ve silah tedariki dahil askeri yardımın devam etmesinin önemine işaret etti.

Rutte, "Mevcut ABD yönetimi ve NATO'nun Avrupa kanadı da dahil olmak üzere hepimizin hemfikir olduğunu düşündüğüm husus, bu (Rusya-Ukrayna arasındaki) barış görüşmelerinden ne çıkarsa çıksın, kalıcı olması gerektiğidir." diye konuştu.

İttifakın içindeki Avrupalı müttefiklere seslenen Rutte, "Tartışmaya katılın, tahminlerinizden ya da masada olmamanızdan şikayet ederek değil, somut öneriler getirerek." dedi.

Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik olası görüşmelerin küresel etkilerine ve Çin'in de bu görüşmelere taraf olma ihtimaline değinen Rutte, "Başkan (Donald) Trump, Zelenskiy, Putin ve diğerleri ne zaman bu görüşmelere başlasa, boş bir sandalye var ve bu sandalyeyi Çin Komünist Partisi Birinci Sekreteri Şi Cinping dolduruyor ve o da izliyor olacak. ve eğer bu görüşmelerin sonucunda Batı için zayıf bir anlaşmaya varılırsa Kuzey Kore, Çin ve İran'ın da bu işin içinde olduğu düşünüldüğünde, bunun çok büyük bir etkisi olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.