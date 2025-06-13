Rüzgar Enerjisinde Büyüme

6 Nisan 1920

1- Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücü son 10 yılda yüzde 177 büyüdü

Rüzgar enerjisi kurulu gücünün artışında, yenilenebilir enerjiye olan talebin artması, teknolojik gelişmeler ve hükümetin yenilenebilir enerjiyi teşvik politikaları etkili oldu

Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Alper Kalaycı: "İzin süreçlerinin kısaltılması yanında, mevcut şebeke altyapımızın da güçlendirilmesi, daha fazla rüzgar enerjisinin şebekemize bağlanmasına yardımcı olacaktır"

(Gülşen Çağatay/Ankara)

2- Türk zırhlısı Endonezya'da yeni göreve hazırlanıyor

YÖRÜK 4x4 Hafif Zırhlı Araç ile Endonezya polisine hizmet veren Nurol Makina, ordu tarafındaki ihtiyaçları karşılamaya yönelik görüşmeler yürütüyor

Nurol Makina İş Geliştirme Direktörü Mehmet Çorbacıoğlu: "BRİMOB (emniyet birimi) dışında ordu tarafında da aracımıza yönelik talepler mevcut. Bu görüşmeleri yaptık, fuar sonrasında da takibini sürdüreceğiz. Malezya'nın ardından Endonezya sözleşmemiz imzalanmıştı. Bölgede Nurol Makina'nın varlığı günden güne artmakta"

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İnşaat maliyetlerindeki artış 54 ayın en düşüğüne geriledi

İnşaat maliyetlerindeki artış nisanda yıllık bazda yüzde 22,69 olurken, bu rakam hem TCMB Konut Fiyat Endeksi'nin hem de genel enflasyonun altında kaldı

Gayrimenkul iktisatçısı Ahmet Büyükduman: "Reel olarak konut fiyatları geriliyor ama reel inşaat maliyetleri konut fiyatlarından daha çok geriliyor. Bu durum yeni inşaat başlangıçlarına teşvik eder. İnşaat maliyetlerindeki artış hızındaki yavaşlama devam edecektir"

(Uğur Aslanhan/Mücahit Enes Sevinç/İstanbul)

4- E-ticarette Babalar Günü hareketliliği

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çevikoğlu: "(Babalar Günü'nde) Elektronik kategorisinde cep telefonu, dizüstü bilgisayar, akıllı saat ve otomatik kahve makineleri dikkat çekerken, giyim ve aksesuar grubunda gömlek, tişört, ayakkabı, kemer ve klasik saatler öne çıkıyor"

TOBB e-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara: "Babalar Günü gibi özel dönemler, e-ticaret işletmeleri için büyük fırsatlar barındırıyor. Bu yıl görülen yüzde 36,6'lık büyüme, doğru stratejiler uygulandığında tüketicinin hızlı şekilde harekete geçtiğini ve markalara olan ilgisini artırdığını gösteriyor"

(Aylin Rana Aydin Kuş/İstanbul)

5- İsrail'in sahip olduğu ve doğrulamadığı nükleer silahlar dünyayı riske atıyor

Nükleer Silahların Yasaklanması Takibi ve Uluslararası Nükleer Silahları Kaldırma Girişimi Program Koordinatörü Susi Snyder:

"2024'te (nükleer silahları olan) bu 9 ülke, nükleer cephaneliklerini modernize etmek ve bunu korumak için toplam 100 milyar dolar harcadı"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- AB İsrail'le ortaklığını gözden geçirirken, Brüksel'de "yaptırım" çağrıları artıyor

AB'nin başkenti Brüksel'de 15 Haziran'da İsrail'e yaptırım çağrısıyla yapılacak geniş çaplı eylemin organizatörü Willem Staes:

"İnsanların siyasi olarak nerede durduklarına bakılmaksızın, İsrail'e ekonomik boykot, tam silah ambargosu gibi konularda genel olarak büyük bir destek var"

(Selen Valente/Brüksel) (Görüntülü)

7- Türk STK'lerin İsrail'in ablukasındaki Gazze'ye kurban seferberliği

Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı ile İHH gibi sivil toplum kuruluşları, zorlu koşullar nedeniyle Gazze ve Filistin'in dışında kestirdikleri kurbanların etini konserveler halinde bölgeye ulaştırmak için tüm imkanlarını kullanıyor

Kızılayın kavurma konserveleri, sınırlardan geçişe izin verildiğinde bölgede dağıtılacak, Türkiye Diyanet Vakfınca Mısır'da kesilen kurbanların eti ise Gazze için soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor

(Hikmet Faruk Başer-İstanbul)

8- İslam tarihinin birçok önemli mirasına ev sahipliği yapan başkent: Şam

Yaklaşık 1400 yıldır Müslümanların önemli kalelerinden olan Şam, tarihi camileri, külliyeleri, çarşıları, kale ve hanlarıyla İslam dünyasının önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor

(Ethem Emre Özcan/Şam) (Fotoğraflı-Görüntülü-Grafikli)

9- ANALİZ - Gazze'deki hastanelerde neler yaşanıyor? Dr. Birsen Gaskell anlatıyor

Dr. Birsen Gaskell Refah'taki tecrübelerini aktarıyor: İsrail güçleri hastaneye ait pek çok yeri kullanılmaz hale getirdi. Şimdi, çocuklar bu enkazın arasında dolaşıyor, yakarak ısınabilecekleri ya da bir işe yarayabilecek şeyler bulmaya çalışıyorlar

(Muhammed Utku Asker/Ankara)

10- Dedesinden kalan dolma kalemle başladığı koleksiyonculukta 56 yılı devirdi

Gemici dedesi tarafından 1948'de ABD'den getirilen el işçiliği dolma kalemle koleksiyonculuğa adım atan inşaat mühendisi Ergün Külünk, topladığı kalem, tespih, ebru, resim, hat, mimari parçalar, Kur'an-ı Kerim ve Kabe örtüsüyle ofisini küçük müzeye dönüştürdü

Külünk: "Amerika seferinden dönen dedem, babama 'Parker 21' modeli bir dolma kalem alıyor. Her şeyin başlangıcı bu diyebiliriz. Babam, Diyarbakır'da 1969'da liseyi hiç ikmale kalmadan bitirdiğim için bu kalemi bana hediye etti"

(Mücahit Türetken-İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Yanlış uygulanan kayropraktik tedavi sağlığı tehlikeye atabilir

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Çiğdem Çınar: "Yanlış uygulandığında sinir zedelenmesi, damar yaralanması ya da omurga problemleri gibi ciddi riskler doğabilir. Bu yüzden mutlaka uzman eliyle yapılmış olması ve tanı konmuş vakalara özel uygulanması gerekir"

Fizyoterapist Hürkan Akkuzu: "Bu işin eğitimini almamış kişiler tarafından yapılan germe, çekme ve kütletmelerle insanların ciddi sakatlandığını, bu sakatlanmaların geri dönüşü olmadığını, bununla beraber bazılarının felç kaldığını görebiliyoruz"

(Koray Taşdemir-İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın en başarılı takımı Real Madrid

Real Madrid, ilk defa 2000'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2022'de olmak üzere 5 kez mutlu sona ulaştı

Manchester City'nin son şampiyon olarak katılacağı turnuvada Barcelona 3, Corinthians ve Bayern Münih ikişer kez kupa sevinci yaşadı

(Mutlu Demirtaştan/İstanbul) (Grafikli)

13- Şampiyon Galatasaray'ın yayın geliri 17,1 milyon dolar

Süper Lig yayın havuzundan Fenerbahçe 14,7 milyon, Beşiktaş 11,7 milyon, Samsunspor 8,6 milyon ve Trabzonspor 8 milyon dolarlık gelir elde etti

Ligdeki 19 takım, toplamda 140,6 milyon dolar kazanç sağladı

(Eyüp Karakuş/İstanbul)

14- MKE Ankaragücü'nde öncelik iç huzur

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Gazi Ercüment Tekin:

"İlk öncelik transfer yasağını kaldırmak kesinlikle değil. Öncelik iç huzurdur. Personelin, futbolcuların maaşları daha önemli"

"Şartlar ne olursa olsun 2. Lig'de yarışmacı takım olacağız"

"Eylül ayına kadar 400 milyon lira kasamıza girmezse sıkıntı yaşarız"

(Erkan Tiryaki/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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