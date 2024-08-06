Saadet Partisi Genel Başkan Vekilliğine Mahmut Arıkan getirildi

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(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkan Vekilliğine Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan getirildi.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan kasım ayında yapılacak Olağan Kongre sürecine kadar Genel Başkan Vekili olarak görev yapacak.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haziran ayında yapılması planlanan kongrede partisinin genel başkan adayının Mahmut Arıkan olduğunu açıklamıştı. Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın da genel başkanlığa aday olmuş ancak kongre kasım ayına ertelenmişti.