Saadet Partisi İBB Başkan Adayı Birol Aydın, engellilerin iş gücüne katılımını artırmak için sorumluluk düştüğünü belirtti - Son Dakika
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Saadet Partisi İBB Başkan Adayı Birol Aydın, engellilerin iş gücüne katılımını artırmak için sorumluluk düştüğünü belirtti

Saadet Partisi İBB Başkan Adayı Birol Aydın, engellilerin iş gücüne katılımını artırmak için sorumluluk düştüğünü belirtti

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Birol Aydın, Anadolu Engellileri Birleştirme Derneği'ni ziyaret ederek, engellilerin iş gücüne katılımının düşük olduğunu ve merkezi ve yerel yönetimlerin bu konuda sorumlulukları olduğunu söyledi. Aydın, istihdam merkezleri oluşturarak engelli bireylerin çalışma hayatına daha fazla katılımını sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

19.02.2024 23:31
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Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Birol Aydın, "Engelliler içerisinde iş gücüne katılan engellilerimizin oranı düşüktür. Bu konuda hem merkezi yönetimin hem de yerel yönetimlerin üzerine büyük sorumluluk düşmektedir" dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Anadolu Engellileri Birleştirme Derneğini ziyaret eden Aydın, Türkiye'de engellilerle ilgili birçok sivil toplum kuruluşu bulunduğunu, bunlardan birinin de Anadolu Engellileri Birleştirme Derneği olduğunu söyledi.

Aydın, Türkiye'de yaklaşık 700 bin engelli vatandaşın olduğunu ifade ederek, "Bunların tamamının engelli maaşı aldığını söyleyemeyiz. Yaklaşık 100 bin, 120 bin ya da daha fazlası engelli maaşı alamıyor. Alınan engelli maaşlarının oranları da 4 bin 100 lirayla 5 bin 100 lira arasında değişmektedir. Evde bakım ücreti verilmektedir. Bu ücret de olabildiğince düşüktür." diye konuştu. Aydın, şöyle devam etti:

"Engelliler içerisinde iş gücüne katılan engellilerimizin oranı düşüktür. Bu konuda hem merkezi yönetimin hem de yerel yönetimlerin üzerine büyük sorumluluk düşmektedir. Engelli vatandaşlarımız, özel insanlarımız olarak özel bir itinaya layıktırlar. Dolayısıyla istihdam merkezleri oluşturma, engelli bireylerimizin çalışma hayatına daha yoğun katılmalarını temin etmek, yerel yönetimin, asli görevlerinden birisi olarak bizim yönetimimizde ele alınacak."

Anadolu Engellileri Birleştirme Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Hasan Çatalbaş da ziyaretinden dolayı Aydın'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

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