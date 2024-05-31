Sabiha Gökçen Havalimanı'nın Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB) ve IC Holding ile stratejik işbirliği sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB) ve IC Holding ile stratejik işbirliği sona erdi

Sabiha Gökçen Havalimanı\'nın Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB) ve IC Holding ile stratejik işbirliği sona erdi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işletmecisi Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB) ve IC Holding arasındaki stratejik işbirliği sona erdi. MAHB'ın operasyonel mükemmellik ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine uygun olarak yapılan optimizasyon çalışması, İSG'nin yönetim ve operasyonel verimliliğini artırmıştır. Malezya Havalimanları, havalimanı işletmeciliği konusundaki mükemmellik yolculuğuna devam edecektir.

31.05.2024 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, SABİHA Gökçen Havalimanı işletmecisi Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB) ve IC Holding arasındaki stratejik işbirliğinin sona erdiği açıklandı.

Konuyla ilgili olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, " Türkiye'nin en büyük ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), işletmecisi Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB) ve IC Holding arasındaki stratejik işbirliği başarıyla sona erdi. Malezya Havalimanları'nın IC Holding ile birlikte 11 Aralık 2023 tarihinde başlattığı havalimanı operasyonlarındaki kapsamlı optimizasyon çalışması; MAHB'ın operasyonel mükemmellik ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine uygun olarak İSG'nin yönetim ve operasyonel verimliliğini önemli ölçüde artırmıştır. Bu optimizasyon çalışmasının Haziran sonu tamamlanması beklenmektedir. MAHB ile IC Holding arasındaki stratejik işbirliği, hizmette mükemmellik ve sürdürülebilir başarı için İSG'nin operasyonel çerçevesini güçlendirmiş olup yakın gelecekteki büyüme için sağlam bir temel oluşturmuştur. Bu bağlamda Malezya Havalimanları, havalimanı işletmeciliği konusundaki mükemmellik yolculuğuna değer katan ve stratejik vizyon hedefleriyle uyumlu olan çalışmaları sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Sabiha Gökçen Havalimanı, Sabiha Gökçen, Malezya, Gökçen, Ulaşım, Havacılık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen Havalimanı'nın Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB) ve IC Holding ile stratejik işbirliği sona erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:32 AK Parti’nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı Her odayı 2 vekil paylaşacak AK Parti'nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı! Her odayı 2 vekil paylaşacak
12:18 Özel, Erdoğan’a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim
11:07 Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen’in kaçırıldığı iddialarını doğruladı Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı
10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:01 Bomba iddia Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül’ü geçirecek Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
14:37 Uluslararası Finans Enstitüsü’nden Türkiye analizi: O şart gerçekleşirse 2025’te Türkiye’ye para girişi artacak Uluslararası Finans Enstitüsü'nden Türkiye analizi: O şart gerçekleşirse 2025'te Türkiye'ye para girişi artacak
14:30 Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak’ın örgütteki rolü ortaya çıktı Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak'ın örgütteki rolü ortaya çıktı
14:29 Dzeko’dan Mourinho’ya beğeni Dzeko'dan Mourinho'ya beğeni
13:59 Bütün dünya onu konuşuyor Jose Mourinho Avrupa basınında Bütün dünya onu konuşuyor! Jose Mourinho Avrupa basınında
13:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, son yolculuğuna uğurlandı Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, son yolculuğuna uğurlandı
13:22 Hrant Dink davasında yeni gelişme: 8 sanığa 2’şer kez müebbet talebi Hrant Dink davasında yeni gelişme: 8 sanığa 2'şer kez müebbet talebi
13:20 Hatice, menajerinin adını kullanarak uyuşturucu madde almaya çalıştığını söyledi Hatice, menajerinin adını kullanarak uyuşturucu madde almaya çalıştığını söyledi
13:06 Emeklilere şehirler arası otobüslerde yüzde 20 indirim uygulanacak Emeklilere şehirler arası otobüslerde yüzde 20 indirim uygulanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 15:21:58. #1.11#
SON DAKİKA: Sabiha Gökçen Havalimanı'nın Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB) ve IC Holding ile stratejik işbirliği sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement