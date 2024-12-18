Sabiha Gökçen için yeni terminal zorunluluğu

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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde konuşan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, "Sabiha Gökçen Havalimanı günlük ortalama 600 uçağın iniş ve kalkış yaptığı, yılda 40 milyon yolcuya hizmet veren stratejik bir noktadır. Mevcut terminal binasının yetersizliği, havalimanının verimli çalışmasını ciddi şekilde aksatmaktadır. Yeni terminal yapılıncaya kadar mevcutta bulunan binaların kullanılması sağlanmalıdır. Havalimanına ikinci terminal binasını yapmak, sadece bir yatırım meselesi değil, ülkemizin küresel havacılık sektöründeki yerini güçlendirmek için bir zorunluluktur" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin bugün 5 ila 13. maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Düşük gelirli ailelerin yüksek maliyetlerle karşılaşmasına neden olacaktır"

"Bütçe, bir milletin geleceğini şekillendiren, ihtiyaçlarına cevap veren ve refahını artırmayı hedefleyen bir yönetim anlayışının göstergesidir. Ancak günlerdir konuştuğumuz bu bütçe tasarısı, maalesef, halkın temel ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak bir tabloyu gözler önüne sermektedir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 07.11.2024 tarihli kararı ile mesken aboneleri için 5 bin kWh, ticarethane ve sanayi aboneleri için 15 bin kWh olarak güncellenen Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) limitlerinin doğurduğu ciddi ekonomik ve sosyal etkilerinden bahsetmek istiyorum. Bu kararın detaylarını incelediğimizde, toplumumuzun geniş kesimlerini etkileyen ve birçok tüketiciyi zor durumda bırakacak bir düzenleme ile karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Kararın sadece enerji piyasasında değil, aynı zamanda ekonomik dengeler ve sosyal adalet açısından da ciddi sorunlara yol açacağını ifade etmek isterim. Enerji piyasasında uzun yıllardır belirlenen serbest tüketici sınırlarının ve SKTT limitlerinin sıklıkla değiştirilmesi, tüketiciler açısından öngörülemez bir ortam yaratmıştır.

Ani ve düşük sınırlarla SKTT kapsamına alınan tüketicilerin, yüksek fiyatlara korumasız bir şekilde bırakılması, adalet ve hakkaniyet ilkeleriyle de bağdaşmıyor. Türkiye'deki aile yapısına baktığımızda, kalabalık hanelerde yaşayan bireylerin elektrik tüketimi doğal olarak yüksektir. Bu tüketim yüksek gelir göstergesi olarak değerlendirilemez. SKTT sınırlarının yalnızca tüketim miktarına dayandırılması, haneleri ekonomik durumlarına bakılmaksızın aynı kategoriye sokarak, düşük gelirli ailelerin yüksek maliyetlerle karşılaşmasına neden olacaktır.

"Bu bütçenin halka hiçbir fayda sağlamayacağını görüyoruz"

Sabiha Gökçen Havalimanı günlük ortalama 600 uçağın iniş ve kalkış yaptığı, yılda 40 milyon yolcuya hizmet veren stratejik bir noktadır. Mevcut terminal binasının yetersizliği, havalimanının verimli çalışmasını ciddi şekilde aksatmaktadır. Her ne kadar ikinci pistin gece uçuşlarına açılması önemli bir gelişme olsa da, asıl sorun terminal kapasitesinin ihtiyacı karşılamaktan uzak olmasıdır. Yolcu sayısındaki artışla birlikte, havalimanındaki bekleme süreleri uzamakta ve hizmet kalitesi olumsuz etkilenmektedir. İkinci terminal binasının yapılması yönünde kamuoyunda büyük bir beklenti oluşmuş durumda. Yeni terminal binası inşaatına ne zaman başlanacağına dair bir tarih verilmeli ve gerekli kaynak ayrılmalıdır.

Yeni terminal yapılıncaya kadar mevcutta bulunan binaların kullanılması sağlanmalıdır. Bu durum, yalnızca İstanbul için değil, ülkemizin uluslararası hava ulaşımındaki prestiji için de önemli bir meseledir. Sabiha Gökçen Havalimanı'na ikinci terminal binasını yapmak, sadece bir yatırım meselesi değil, ülkemizin küresel havacılık sektöründeki yerini güçlendirmek için bir zorunluluktur.

2025 yılı bütçesinin milletimizin ihtiyaçlarına cevap vermekten çok uzak olduğunu bir kez de ben belirtmek istiyorum. Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, tarımda ve enerjide yaşanan krizlerle bu bütçenin halka hiçbir fayda sağlamayacağını görüyoruz. Artık vatandaşlarımızın sırtına yüklenen bu ağır ekonomik yükten vazgeçin. Milletimizin ihtiyaçlarını gözeten, kamu kaynaklarının etkin ve adil kullanımını sağlayan her türlü bütçe kalemini desteklediğimizi de ifade etmek isterim."