Sadakataşı Çadır Kenti Açıldı

Sadakataşı Derneği, İsrail'in saldırıları nedeniyle evleri yıkılan 500 Gazzeli ailenin barınacağı Sadakataşı Çadır Kentinin ilk etabını açtı.

Gazze'de yaşanan barınma sorununun çözümüne katkı sağlamak amacıyla Sadakataşı tarafından projelendirilen, toplamda 500 çadırın yer alacağı çadır kentteki 250 çadırın kurulumu yapılarak ailelere teslim edildi.

Çadır kentte mescit, oyun parkı, tuvalet ve duş alanları da bulunuyor.

500 çadır kurulacak

Bölgede bulunan dernek gönüllüleri, çadır kentin ilk etabı kapsamında 250 çadırı kurarak Gazzeli aileleri yeni barınma alanlarına yerleştirdi.

Çadır kentte yaşayacak ailelere dernek tarafından yastık, battaniye, kilim, mutfak malzemeleri dağıtıldı. Ailelerin gıda ihtiyaçlarının giderilmesi için her aileye ramazan kumanyası verildi.

Mescit ve oyun parkı

Çadır kentte yaşayan Gazzeli ailelerin ibadethane ihtiyacının karşılanması için 500 kişilik mescit kuruldu.

Dernek çadır kentte yaşayan çocukların oyun oynayıp sosyalleşebileceği bir oyun parkı kurulumu da gerçekleştirdi. Ayrıca çadır kentte 50 adet tuvalet ve duş alanı yapıldı.

1500 kişiye iftar

Sadakataşı gönüllü ekibi çadır kentin açılış programında kurmuş olduğu iftar sofralarında 1500 kişiyle bir araya geldi.

Dernek ramazan ayı boyunca Sadakataşı Çadır Kentinde iftar organizasyonlarını sürdürecek.