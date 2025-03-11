Sadakataşı Derneği'nden Gazze'ye Yardım

Sadakataşı Derneği, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten itibaren devam eden saldırılarının ardından ateşkese varılan Gazze'ye, içerisinde çeşitli malzemelerin bulunduğu toplam 10 kamyonluk yardım ulaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, içinde su, gıda, sebze, hijyen malzemeleri ile un olan kamyonlar Gazze'ye gitti.

Derneğin gönüllü ekipleri, yardım malzemelerini Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinli ailelere dağıtmaya başladı.

Yardım malzemeleri ramazan boyunca Gazzelilere ulaştırılmaya devam edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, bölgede her gün 3 bin aileye ekmek ve sıcak yemek dağıttıklarını belirtti.

Özdal, "Son olarak 10 kamyon yardım malzemesinden oluşan iyilik konvoyunu bölgeye ulaştırdık. Bölgeye yardımlarımız kesintisiz şekilde devam edecek." ifadelerini kullandı.