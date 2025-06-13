Şadoğlu Apartmanı Davası Ertelendi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Malatya'nın Battalgazi ilçesi İsmetiye Mahallesi'nde bulunan Şadoğlu Apartmanı'nın yıkılması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

Dosya kapsamında binanın yapımında sorumluluğu bulunanlar Aynur Oğuzhan, Basri Ardağ, Demet Doğan, Nail Güngör, Nejdet Hanlıoğlu, Nurullah Oğuzhan ile dönemin kamu görevlileri, Mustafa Bingöl, Mustafa Hakan Büker, Hacı Abuzer Hancı, İbrahim Altunkaya, Abdulkadir Akbaş, Alper Yiğit, Mehmet Zeki Bolelli, Nurhan Tahir Sütçü, Vefik Hüdaver Şahin, Duran Özdemir, Ahmet Özer ve Ekrem Özbey "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan yargılanıyor.