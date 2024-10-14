Safranbolu'da Genç Mimar Adayları Kamusal Alan Projesine Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Safranbolu'da Genç Mimar Adayları Kamusal Alan Projesine Başladı

Safranbolu Belediyesi ve Kaymakamlık binalarının gelecekteki yerleşimi için mimarlık fakültesi öğrencileri proje çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Elif Köse, genç mimarların yaratıcı fikirlerinin önemine değinerek, projenin hem geleneksel hem de modern bir kamusal alan yaratacağını ifade etti.

14.10.2024 16:46  Güncelleme: 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(KARABÜK)- Safranbolu Belediyesi ve Kaymakamlık binalarının gelecekte aynı alanda yer alması planlanıyor. 20 bin metrekarelik bir hazine arazisi üzerinde mimarlık fakültesi 3. sınıf öğrencileri proje çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Elif Köse, "Kentimizin geleceğini inşa ederken, genç mimar adaylarının yaratıcı fikirlerinden ve enerjilerinden faydalanmak bizim için çok kıymetli. Bu proje, Safranbolu'nun hem geleneksel dokusuna uygun hem de modern bir kamusal alan yaratılmasına katkı sağlayacak" dedi.

Safranbolu Belediyesi ve Kaymakamlık binalarının gelecekte aynı alanda yer alması planlanıyor. Bu kapsamda, Barış Mahallesi'nde bulunan ve daha önce karayolları tarafından kullanılan 20 bin metrekarelik bir hazine arazisi üzerinde Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 3. sınıf öğrencileri proje çalışmalarına başladı. Projenin ilk adımı olarak, yaklaşık 50 mimar adayı, Belediye Başkanı Elif Köse'nin katılımı ile, üniversitenin öğretim üyeleri rehberliğinde sahaya inerek detaylı incelemelerde bulundu. Öğrenciler, ilçenin mimari mirasına uygun olarak, 20 bin metrekarelik alan için master plan hazırlamak üzere faaliyetlere başladı. Bu kapsamda, öğrenciler sahadaki mevcut durum analizi ile Belediye ve Kaymakamlık binalarının yer alacağı alanlar için çeşitli örnek projeler üretecekler. Böylelikle, bu alanın hem işlevsel hem de estetik açıdan değerlendirilmesi için somut veriler elde edilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında yapılacak çalışmalar, sadece binaların yerleşimi ile sınırlı kalmayacak; çevresel düzenlemeler, yaya yolları, kamusal alanlar ve yeşil alanların entegrasyonu gibi birçok detay da göz önünde bulundurulacak.

Belediye Başkanı Elif Köse, "Kentimizin geleceğini inşa ederken, genç mimar adaylarının yaratıcı fikirlerinden ve enerjilerinden faydalanmak bizim için çok kıymetli. Bu proje, Safranbolu'nun hem geleneksel dokusuna uygun hem de modern bir kamusal alan yaratılmasına katkı sağlayacak" diye konuştu. Ayrıca, projenin tamamlanmasının ardından elde edilecek verilerin, ilerleyen dönemde Belediye ve Kaymakamlık binalarının inşa edileceği alanın belirlenmesinde büyük rol oynayacağı vurgulandı.

Projede, öğrenciler mimari yeteneklerini geliştirirken aynı zamanda gerçek bir kent projesi üzerinde deneyim kazanma fırsatı bulacak.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kaymakamlık, Safranbolu, Elif Köse, Eğitim, Güncel, Emlak, Mimar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Safranbolu'da Genç Mimar Adayları Kamusal Alan Projesine Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:18 İzlanda maçı ertelenecek mi Futbolseverlerin beklediği haber geldi İzlanda maçı ertelenecek mi? Futbolseverlerin beklediği haber geldi
15:56 Temizlik görevlisi, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti: Seninle sevgili olacağım Temizlik görevlisi, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti: Seninle sevgili olacağım
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi
15:45 Mustafa Destici: 750 TL vermemek için limitlerini düşürenlerin kartlarını iptal edin Mustafa Destici: 750 TL vermemek için limitlerini düşürenlerin kartlarını iptal edin
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kaymakamlara ders gibi sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakamlara ders gibi sözler
09:15 Haberler.com ekibi Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat Haberler.com ekibi Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat
09:06 Avusturya’dan, Haaland’ın takımı Norveç’e gol yağmuru Avusturya'dan, Haaland'ın takımı Norveç'e gol yağmuru
08:54 Heyacan dorukta İşte İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11’leri Heyacan dorukta! İşte İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11'leri
08:51 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı
08:48 Hüseyin Çelik’ten 3. madde tartışması başlatan Numan Kurtulmuş için çok sert sözler Hüseyin Çelik'ten 3. madde tartışması başlatan Numan Kurtulmuş için çok sert sözler
08:25 Şampiyonlar ligi masasının tartışmalı ikilisi Dilan Polat ve Özlem Öz arasında neler oluyor Şampiyonlar ligi masasının tartışmalı ikilisi Dilan Polat ve Özlem Öz arasında neler oluyor
08:25 6 suç örgütü çökertildi, dosyaları bir hayli kabarık 6 suç örgütü çökertildi, dosyaları bir hayli kabarık
08:23 Türkiye’nin tekstil devi konkordato ilan etti Türkiye'nin tekstil devi konkordato ilan etti
08:00 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 17:44:55. #1.11#
SON DAKİKA: Safranbolu'da Genç Mimar Adayları Kamusal Alan Projesine Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.