Safranbolu'da Genç Mimar Adayları Kamusal Alan Projesine Başladı

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(KARABÜK)- Safranbolu Belediyesi ve Kaymakamlık binalarının gelecekte aynı alanda yer alması planlanıyor. 20 bin metrekarelik bir hazine arazisi üzerinde mimarlık fakültesi 3. sınıf öğrencileri proje çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Elif Köse, "Kentimizin geleceğini inşa ederken, genç mimar adaylarının yaratıcı fikirlerinden ve enerjilerinden faydalanmak bizim için çok kıymetli. Bu proje, Safranbolu'nun hem geleneksel dokusuna uygun hem de modern bir kamusal alan yaratılmasına katkı sağlayacak" dedi.

Safranbolu Belediyesi ve Kaymakamlık binalarının gelecekte aynı alanda yer alması planlanıyor. Bu kapsamda, Barış Mahallesi'nde bulunan ve daha önce karayolları tarafından kullanılan 20 bin metrekarelik bir hazine arazisi üzerinde Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 3. sınıf öğrencileri proje çalışmalarına başladı. Projenin ilk adımı olarak, yaklaşık 50 mimar adayı, Belediye Başkanı Elif Köse'nin katılımı ile, üniversitenin öğretim üyeleri rehberliğinde sahaya inerek detaylı incelemelerde bulundu. Öğrenciler, ilçenin mimari mirasına uygun olarak, 20 bin metrekarelik alan için master plan hazırlamak üzere faaliyetlere başladı. Bu kapsamda, öğrenciler sahadaki mevcut durum analizi ile Belediye ve Kaymakamlık binalarının yer alacağı alanlar için çeşitli örnek projeler üretecekler. Böylelikle, bu alanın hem işlevsel hem de estetik açıdan değerlendirilmesi için somut veriler elde edilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında yapılacak çalışmalar, sadece binaların yerleşimi ile sınırlı kalmayacak; çevresel düzenlemeler, yaya yolları, kamusal alanlar ve yeşil alanların entegrasyonu gibi birçok detay da göz önünde bulundurulacak.

Belediye Başkanı Elif Köse, "Kentimizin geleceğini inşa ederken, genç mimar adaylarının yaratıcı fikirlerinden ve enerjilerinden faydalanmak bizim için çok kıymetli. Bu proje, Safranbolu'nun hem geleneksel dokusuna uygun hem de modern bir kamusal alan yaratılmasına katkı sağlayacak" diye konuştu. Ayrıca, projenin tamamlanmasının ardından elde edilecek verilerin, ilerleyen dönemde Belediye ve Kaymakamlık binalarının inşa edileceği alanın belirlenmesinde büyük rol oynayacağı vurgulandı.

Projede, öğrenciler mimari yeteneklerini geliştirirken aynı zamanda gerçek bir kent projesi üzerinde deneyim kazanma fırsatı bulacak.