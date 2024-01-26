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Sağlık Bakanı Koca, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararını değerlendirdi - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararını değerlendirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), İsrail aleyhine açılan 'soykırım' davasında ihtiyati tedbir kararı vermesine ilişkin, 'Çocuklar, yaşlılar, kadınlar, hastalar ve tüm siviller için bu karardan memnuniyet duyduk.' ifadesini kullandı. Koca, UAD'nin İsrail kararını değerlendirerek, adaletin geri dönüşünü beklediğini belirtti ve kararın sadece bir başlangıç olduğunu vurguladı.

Sağlık Bakanı Koca, Uluslararası Adalet Divanı\'nın İsrail kararını değerlendirdi
26.01.2024 - 22:33,
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), İsrail aleyhine açılan "soykırım" davasında ihtiyati tedbir kararı vermesine ilişkin, "Çocuklar, yaşlılar, kadınlar, hastalar ve tüm siviller için bu karardan memnuniyet duyduk." ifadesini kullandı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, UAD'nin İsrail kararını değerlendirdi.

İnsanlığın adaletin geri dönüşünü beklediğini belirten Koca, şunları kaydetti:

"Uluslararası Adalet Divanı, Gazze'de 26 bin masum insanın ölümüne yol açan insanlık dışı saldırıları sebebiyle İsrail'in soykırım suçlamasıyla yargılanmasına karar verdi, soykırım kapsamındaki fiillerin işlenmesinin önlenmesi için ihtiyati tedbir kararını aldı. Çocuklar, yaşlılar, kadınlar, hastalar ve tüm siviller için bu karardan memnuniyet duyduk. Karar, sadece bir başlangıç yerine geçebilir. İnsanlık, tesellisi olmayan bu yıkıma karşı çok daha fazlasını umuyor, adaletin geri dönüşünü bekliyor."

Kaynak: AA
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