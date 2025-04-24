Sağlık Bakanı Memişoğlu, İstanbul'da depreme ilişkin açıklamalarda bulundu Açıklaması - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Memişoğlu, İstanbul'da depreme ilişkin açıklamalarda bulundu Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'da meydana gelen depremlerle ilgili "İkincil yaralanmalarla başvuran hastalarımız, halihazırda geç başvurular ve acil gözlemde tedavi görenlerle birlikte 60 hastamız bulunmakta.

24.04.2025 14:03
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'da meydana gelen depremlerle ilgili "İkincil yaralanmalarla başvuran hastalarımız, halihazırda geç başvurular ve acil gözlemde tedavi görenlerle birlikte 60 hastamız bulunmakta." dedi.

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde kurulan kriz merkezindeki değerlendirme toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Memişoğlu, birincil yaralanmanın olmadığı bir deprem yaşandığını anımsattı.

Deprem sonrası panik nedeniyle kaçarken yaralanan kişilerin hastanelere başvurduğunu aktaran Memişoğlu, "Bu ikincil yaralanmalarla başvuran hastalarımız, halihazırda geç başvurular ve acil gözlemdeki tedavi görenlerle birlikte 60 hastamız bulunmakta. Bunların 55'i İstanbul'da, 1'i Sakarya, 2'si Yalova ve 2'si Tekirdağ'da olmak üzere bu hastalarımızın tedavileri devam etmekte. Genel sağlık durumları iyi, hayati tehlikeleri bulunmamakta." diye konuştu.

Memişoğlu, depremin ardından vatandaşların çağrıları sonucu teyakkuza geçen sağlık personelini tebrik etti.

Vatandaşlara panik anlarında soğukkanlı davranmaları, bilinçli hareket etmeleri, deprem öncesinde ve depremde nasıl davranacakları konusunda bilinçli olmaları yönünde ricada bulunan Memişoğlu, şunları söyledi:

"Özellikle hem yapısal anlamda hem mantalite anlamında depreme hazırlıklı olması ve depremde nasıl hareket edeceğini, ne yapacağını bilmesi, ezberlemesi gerektiğini söylemek istiyorum. Aynı şekilde devletin bütün kurumları, bakanları, herkes el birliğiyle ve organize şekilde depremle ilgili bütün önlemleri, bütün hizmetleri verebildiğini gördük. Ama yine de büyük deprem olursa nasıl hareket edeceğimizi istişare ediyoruz ve neler yapılması gerektiğini toplumla beraber hareket ederek İstanbul'da bu riskin en minimize şekilde atılmasının çabası içindeyiz."

Bütün hastanelerde poliklinik, ameliyat dahil tüm hizmetlerin kesintisiz sürdüğünü vurgulayan Memişoğlu, hastanelerin fiziksel anlamda analizlerinin yeniden yapıldığını kaydetti.

"Depremlerle ilgili riski azaltmak için hep beraber çalışmamız gerekir"

Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İstanbul'da 2002'den itibaren 41 büyük hastane yapıldığını, yaklaşık 12 sismik izolatörlü hastane bulunduğunu anlattı.

Sismik izolatörlü hastanelerin depremden etkilenmeden hizmetlerini sürdürebilir yapılar olduğunu aktaran Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Bunlar bizim afet planlarımızda depremle ilgili merkez noktalarımız. Sağlıkla ilgili hem insan gücümüz hem fiziki yapılarımız İstanbul'daki depreme her zaman hazır. Özellikle tatbikatlarla ve yeni afet planlarıyla hastane afet planlarıyla sağlık sistemimiz her türlü depreme hazır. Ancak toplumun ve yapıların da hazır olması gerekiyor. Bu nedenle ben hep birlikte İstanbul'da olabilecek depremlerle ilgili riski azaltmak için hep beraber çalışmamız, birlikte hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Sağlık Bakanı olarak tüm gelişmeleri yakından takip ediyor, halkımızın sağlığı için her adımı atıyoruz."

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Kaynak: AA

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