Sağlık Bakanlığı'ndan Der Spiegel'in yenidoğan iddialarına yanıt: Manipülasyon yapılıyor - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığı'ndan Der Spiegel'in yenidoğan iddialarına yanıt: Manipülasyon yapılıyor

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Sağlık Bakanlığı, Alman Der Spiegel dergisinde yer alan 'Yenidoğan çetesi' iddialarını yalanlayarak, hastanelerle ilgili rakamların yanlış ve yanıltıcı olduğunu açıkladı.

11.02.2025 20:21  Güncelleme: 20:53
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Sağlık Bakanlığı, Alman Der Spiegel dergisinde yer alan "Yenidoğan çetesi" hakkındaki iddiaları, "Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm" adlı sosyal medya hesabından yalanladı.

Sağlık Bakanlığı, Alman Der Spiegel'de Şebnem Arsu ve Maximilian Popp imzasıyla yayımlanan "Erdoğan'ın 'yenidoğan mafya' sorunu" başlıklı yazı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada derginin iddiaları yalanlanırken; "Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı dönemde 'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasını bizzat başlatan kişidir. 'Yenidoğan Çetesi', İstanbul İl Sağlık müdürlüğü, güvenlik güçleri ve yargı organlarının eş güdümlü çalışması ile çökertilmiştir.

Adli makamlar, soruşturma belgelerini 3 Eylül 2024 tarihinde Sağlık Bakanlığı müfettişlerine teslim etmiş; Sağlık Bakanlığı ekipleri, binlerce sayfa belgeyi kısa zamanda inceleyerek bebek ölümleri ile sanıkların ihmalleri arasında illiyet bağı kurmuştur. Dolayısıyla bebek ölümlerinden şüphelilerin sorumlu olduğu da bizzat Sağlık Bakanlığımız tarafından belirlenmiştir. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu, binlerce sayfalık raporu inceleyerek hastanelerin kapatılmasını 18 Ekim 2024 tarihinde önermiş; aynı gün bu hastaneler derhal kapatılmıştır" denildi.

"DER SPİEGEL, YAYINLADIĞI RAKAM VE YAPTIĞI KARŞILAŞTIRMA İLE MANİPÜLASYON YAPMAKTADIR"

Der Spiegel'in manipülasyon yaptığını belirten bakan, "Halihazırda İstanbul'da 234 değil, 238 hastane bulunmaktadır. Bunlardan 164'ü değil 144'ü özel sektöre aittir. Der Spiegel'in kamu ile özel hastane sayılarını adet olarak karşılaştırarak okuyucu kitlesini yanıltıcı bir yayın yapmaktadır. Zira İstanbul'daki toplam 45 bin 962 yatak kapasitesinin yalnızca %33,58'i (15 bin 435 yatak) özel sağlık tesislerinde bulunmaktadır.

Eski Sağlık Bakan Mehmet Müezzinoğlu, 24 Ocak 2013-24 Mayıs 2016 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı görevinde bulunmuştur. Sayın Kemal Memişoğlu ise Sayın Recep Akdağ'ın Sağlık Bakanı olarak görev yaptığı dönemde 6 Ekim 2016 tarihinde İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak göreve başlamıştır. Dolayısıyla Sayın Mehmet Müezzinoğlu Sağlık Bakanlığı görevinde iken, Sayın Kemal Memişoğlu, İl Sağlık Müdürü olarak görev yapmamıştır. Der Spiegel, sağlık hizmeti sunan kamu ve özel hastane sayıları ile yatak sayılarını karşılaştırmak istiyorsa Almanya'daki tabloyu ele almasında yarar vardır" ifadelerini kullandı.

VERİLERLE YANIT VERİLDİ

Bakanlık ayrıca şu verileri paylaştı: "2022 Eurostat verilerine göre Almanya'da toplam 2.982 hastaneden; Yalnızca yüzde 24,91'i (743 hastane) kamuya aittir. Yüzde 45,10'u (1.345 hastane) kar amacı güden özel sağlık kuruluşlarıdır. Yüzde 29,97'si (894 hastane) kar amacı gütmeyen özel sağlık kuruluşlarıdır.

Yine Eurostat verilerine göre Almanya'da toplam 642.107 yatak kapasitesinden; Yalnızca %39,77'si (255 bin 391 yatak) kamuya aittir. Yüzde 31,92'si (204 bin 979 yatak) kar amacı güden özel sağlık kuruluşlarıdır.Yüzde 28,30'u (181.737 yatak) kar amacı gütmeyen özel sağlık kuruluşlarıdır."

Sağlık Bakanlığı\'ndan Der Spiegel\'in yenidoğan iddialarına yanıt: Manipülasyon yapılıyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sağlık Bakanlığı'ndan Der Spiegel'in yenidoğan iddialarına yanıt: Manipülasyon yapılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Pinokyo Net:
    acaba neden kimse size değilde onlara inanıyor? 27 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Katılmamak Elde Değil 21 1 Yanıtla
  • Ali Niyazi SAVAŞ:
    derhal der spiegel kapatılsın 11 2 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Yani sayılar hatalı ama matematiksel olarak anlamlı bir fark da değil. Bu kadar yaygara 234’te 4 hastane eksik olduğu için mi? Şimdi her şey düzelir, iyi ki düzeltmişsiniz :) 10 1 Yanıtla
  • Şahin Zorlu:
    ateş olmayan yerden duman çıkmaz yok demiyorsun yanlış rakam diyorsunuz onur olsa istifa edersiniz 8 1 Yanıtla
  • Abdülkadir Turhan:
    adamların verdigi rakam sizin depremde ölenler ile enflasyon açıkladığıniz rakamlar kadar çok da tutarsız uçuk kaçık değil gayet isabetli 7 1 Yanıtla
  • Mert Kartal:
    Sizin tek amacınız Türk Halkını kandırıp menfaat elde etmeniz ve hatalarınızı,gaflet ve delalet içinde olduğunuzdan yandaslarinizla beraber hareket etmenizdir.Ilk seçimlerde TURKIYE CUMHUTIYETI HALKI ILE YUZLESIP Anyayi kopyayı goreceksiniz Dünya yenidogan çetesini, ayakkabı kutularinda Bilal evladın sifirlayamadigi dolarları,Turkiyede enflasyon kacken Hükumetin Tuik yalanlarını herseyi biliyor.Yapmayin makarnacilar yorum yapmayın. İlk seçimlerde gorusecegiz. 0 0 Yanıtla
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