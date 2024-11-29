Sağlık-Sen İş Bırakmıyor

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Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, aile hekimlerinin, bazı sendika ve derneklerin aldığı kararla iş bırakacağını belirterek, "Sağlık-Sen olarak iş bırakmıyoruz. Biz mağdur olmuşken başkaları da mağdur olsun istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Sağlık-Sen Sekretarya Toplantıları" kapsamında bir konuşma yapan Doğan, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne karşı bazı sendikalar, dernekler ve aile hekimlerinin 2-6 Aralık'taki iş bırakma kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Doğan, "Biz sağlık çalışanlarının yetkili sendikası Sağlık-Sen olarak iş bırakmıyoruz. Biz mağdur olmuşken başkaları da mağdur olsun istemiyoruz. Evet sorun olabilir, mağduriyet olabilir. Ama bunun yolu başkalarını mağdur etmek değil. İş bırakmadan, yeni mağduriyet oluşturmadan aile hekimlerimiz ile aile sağlığı hemşire ve ebelerimiz için mücadeleye devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

-"Diyalog kapılarını açık tutarak çözüm için mücadele ediyoruz"

Sağlık-Sen'in tüm sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerinin hakkını savunmak için çalıştığına dikkati çeken Doğan, hekimlerin, hemşirelerin, ebelerin, paramediklerin ve sosyal çalışmacıların yaşadığı sorunları bildiklerini bildirdi.

Sağlık çalışanlarının ve sosyal hizmet profesyonellerinin hakkını savunmak için çalışmalarını yürüttüklerini, sorunlara çözüm odaklı yaklaştıklarını aktaran Doğan, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nde mağduriyet oluşturan maddelerin bulunduğunu ifade etti.

Sorunlu buldukları maddeleri yargıya taşıdıklarına dikkati çeken Doğan, "Ayrıca bu maddelere ilişkin çözümlerimizi hekim kökenli milletvekillerimizle, Sağlık Bakanlığı bürokratlarımızla ve Cumhurbaşkanlığı yetkilileri ile paylaştık. Biz diyalog kapılarını açık tutarak çözüm için mücadele ediyoruz." ifadesini kullandı.