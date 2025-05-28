Sağlıklı Çocuk İçin Eğitim Programı

Çorum'un Bayat ilçesinde temel eğitim çağındaki öğrencilere sağlık okuryazarlığı kazandırmayı hedefleyen "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" programı hayata geçirildi.

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Cumhuriyet İlkokulunda etkinlik yapıldı.

Bayat Toplum Sağlığı Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte öğrencilere sağlıklı yaşam için dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı.

Bayat Kaymakamı Kerem Yüce de etkinlik kapsamında okulu ziyaret ederek, öğrencilere sağlıklı yaşam konusunda tavsiyelerde bulundu.