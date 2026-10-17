Sağlıklı Şehirler yarışmasına 58 belediye katıldı, ödüller Gaziantep\'te verildi

(GAZİANTEP) - Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'na 58 üye belediye, 117 projeyle katıldı. Gaziantep'te düzenlenen törende, daha sağlıklı, eşitlikçi ve sürdürülebilir kentler için geliştirilen projeler 7 farklı kategoride ödüllendirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Birlik Başkanı Cemil Tugay da Bursa ve Gaziantep Büyükşehir Belediyelerinin ödüllerini verdi.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin 46'ncı Olağan Meclis Toplantısı, Gaziantep'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantının üçüncü gününde, Birlik tarafından düzenlenen Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'nın kazananları ödüllerini aldı. 58 belediyenin 117 projeyle katıldığı yarışmada, sağlıklı, eşitlikçi ve sürdürülebilir kentlere katkı sunan uygulamalar değerlendirildi.

BURSA VE GAZİANTEP'İN ÖDÜLLERİNİ BAŞKAN TUGAY TAKDİM ETTİ

Ödül töreninde Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Dirençli/Dayanıklı Toplum kategorisinde "Bursa İtfaiyesi: Modern Altyapı ve Dijital Güvenlik Dönüşümü" projesiyle ödül kazanan Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ödülünü Başkan Vekili Şahin Biba'ya verdi. Tugay, Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliğine Uyum kategorisinde "Sıfır Atıkla Meyve Veren Şehir Gaziantep" projesiyle ödüle layık görülen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ödülünü Başkan Vekili Halil Uğur'a takdim etti.

ÖDÜL ALAN BELEDİYELER VE PROJELER

Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliğine Uyum kategorisinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, "Sıfır Atıkla Meyve Veren Şehir Gaziantep" projesiyle ödül aldı. Konak Belediyesi "CLocalization: İklim Değişikliğine Uyum İçin Yerelleştirme", Yalova Belediyesi "Sürdürülebilir Su Yönetimi: Akıllı DMA ile Geleceğin Sağlıklı Şehri", Tirebolu Belediyesi ise "Tirebolu İklim Direnci ve Su Güvenliği Projesi" ile ödüle layık görüldü.

Akıllı Şehir kategorisinde Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Afetlerde Birlik Beraberlik ile Sürdürülebilir Toplumlar ve Kentler Projesi" ile ödül kazanırken; Balçova Belediyesi "Balçova Yangın Kalkanı: Yapay Zeka Destekli Akıllı Orman Yangını Erken Algılama ve Drone Müdahale Sistemi" projesiyle ödül aldı. Kütahya Belediyesi "NFC Teknolojisi ile Mobil Su Kartı Yükleme", Bulancak Belediyesi ise "Evdeki Değer: Akıllı Sıfır Atık ve Sosyal Dayanışma Platformu" projeleriyle ödüllendirildi.

Çevre ve Sağlık kategorisinde Mersin Büyükşehir Belediyesi, "Plastiksiz Mersin Sahilleri İçin Birleşin" (Up-Free Coast: Unite for Plastic-Free Mersin Coasts!) projesiyle ödül aldı. Menteşe Belediyesi "Su Kenti Menteşe", Muş Belediyesi "Çar Çayı Rekreasyon Projesi", Safranbolu Belediyesi ise "Safranbolu Döngüsel Organik Atık ve Kompost Projesi" ile ödüle layık görüldü.

Dirençli/Dayanıklı Toplum kategorisinde Bursa Büyükşehir Belediyesi, "Bursa İtfaiyesi: Modern Altyapı ve Dijital Güvenlik Dönüşümü Projesi" ile ödül kazandı. Tepebaşı Belediyesi "Mahalle Afet Gönüllüleri", Sandıklı Belediyesi ise "Afet Farkındalık Eğitimi Projesi" ile ödüllendirildi.

Kültür, Sanat ve Spor Aktiviteleri kategorisinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi "Binicilik Spor ve Rehabilitasyon Merkezi" projesiyle ödül alırken Mudanya Belediyesi "Geçmişten Geleceğe Ekosistemi: Cumhuriyet Galerisi, Taş Mektep, Mudanya Gençlik ve Spor Merkezi" projeleriyle, Bayburt Belediyesi ise "Sağlıklı Nesiller, Güçlü Şampiyonlar Spor Okulu" projesiyle ödüle layık görüldü.

Toplumsal Eşitliğe ve Bağlılığa Katkı kategorisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi "İBB Alzheimer Gündüz Bakımevi", Ataşehir Belediyesi "Ataşehir Belediyesi Çocuk Kampüsü", Bilecik Belediyesi ise "Anne Taksi" projeleriyle ödül aldı.

Yüksek Yaşam Kalitesi kategorisinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi "Çocuk Kütüphanesi ve Sanat Merkezi" projesiyle ödüllendirilirken Nilüfer Belediyesi "Şifalı Bitkilerden Katma Değere: Nilüfer Tıbbi ve Aromatik Bitki İşleme Tesisi", Kırşehir Belediyesi ise "Kırşehir Belediyesi Girişimcilik Merkezi" projeleriyle ödüle layık görüldü.