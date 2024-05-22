Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Tatbikatı'nın birinci senaryosu tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Tatbikatı'nın birinci senaryosu tamamlandı

Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Tatbikatı\'nın birinci senaryosu tamamlandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzenlenen Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Tatbikatı'nın ilk senaryosu başarıyla tamamlandı. Tatbikat kapsamında Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'na ait arama kurtarma birimleri görev aldı. Tatbikatta, bir ticari gemiden alınan yardım çağrısı üzerine arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi ve kazazedeler kurtarıldı. İkinci senaryoda ise bir yolcu motorunda çıkan yangınla ilgili arama ve kurtarma faaliyetleri icra edilecek.

22.05.2024 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümünün birinci senaryosu gerçekleştirildi.

Türk Arama Kurtarma Bölgesi içinde Ege Denizi'nin uluslararası suları ve Türk hava sahasında düzenlenen tatbikat sürüyor.

Tatbikatı, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ile 15 ülkeden 28'i yabancı toplam 39 gözlemci ile basın mensupları, TCSG Umut gemisinden takip ediyor.

Midilli ve Sakız adalarının batısında kalan uluslararası sularda tatbik edilen ilk senaryoda, bir ticari gemiden alınan yardım çağrısı üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığınca arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Arama kurtarma görevi için Kara Kuvvetleri Komutanlığından 1 arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 1 fırkateyn, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 1 arama kurtarma uçağı ve 1 arama kurtarma helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığından 1 arama kurtarma helikopteri, Sahil Güvenlik Komutanlığından 2 korvet, 3 bot, 1 arama kurtarma uçağı ile 2 arama kurtarma helikopteri görevlendirildi.

Arama kurtarma operasyonları ve geniş sorumluluk sahasının kontrolü ve gözetimi için görev yapan, havada 8 saat kalabilen Hava Kuvvetlerine ait CN-235 CASA arama kurtarma uçağı, kazazedelerinin yerini tespit ve işaretleme görevini yerine getirdi.

Sahil Güvenlik'in arama kurtarma uçağı da kazazedelerin bulunduğu bölgeye arama kurtarma kiti (SAR) atarak kazazedelerin şişme platforma tutunması ve su yüzeyinde kalmasını sağladı.

Denizde bulunan bir kazazede Sahil Güvenlik helikopteri tarafından kurtarılıp en yakın sağlık merkezine sevk edildi. Arama kurtarma kitlerindeki 2 kazazede ise Türk mühendisler tarafından inşa edilerek 2014'de hizmete giren arama kurtarma gemisi TCSG Güven gemisindeki hızlı kurtarma botlarınca kurtarıldı. Kazazedelere ilk tıbbi müdahale gemideki sağlık personeli tarafından yapıldı.

Sudaki diğer kazazedelerin kurtarılmasında da Jandarma Genel Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki arama kurtarma helikopterleri görev aldı.

Türk mühendisleri tarafından tasarlanarak Türk tersanelerinde inşa edilen 80 sınıfı Sahil Güvenlik botu tarafından sudaki bir manken kurtarıldı.

Sahil Güvenlik helikopteri, sudaki bir kazazedeyi çıkartarak TCSG Güven gemisine tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi, kazazedeye ilk müdahale yapıldı.

Denizdeki bazı kazazedeler de Kaan 19 sınıfı Sahil Güvenlik botu ile alabora olduğunda kendini doğrultma özelliğine arama kurtarma sınıfı Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

İki senaryo halindeki tatbikatın birinci senaryosundaki faaliyetler başarıyla tamamlandı.

Bugün yapılacak ikinci senaryoda ise bir yolcu motorundan tehlike sinyali alınması ve akabinde yolcu motorunda yangın çıktığının öğrenilmesi üzerine kazazedelere yönelik arama ve kurtarma faaliyetleri icra edilecek, yangın söndürülecek.

Kaynak: AA

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ege Denizi, Jandarma, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Tatbikatı'nın birinci senaryosu tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:55 Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı Reisi’nin cenazesinde dikkat çeken detay Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay
14:28 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak
13:29 Barış Boyun kimdir Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık Barış Boyun kimdir? Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık
11:39 Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya’da yakalandı Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı
10:39 Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu’nun ismi tutanaklara girdi Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu'nun ismi tutanaklara girdi
15:21 Netflix Türkiye eleştirilerin hedefi olan operasyon sorumlusu Pelin Diştaş’la yollarını ayırdı Netflix Türkiye eleştirilerin hedefi olan operasyon sorumlusu Pelin Diştaş'la yollarını ayırdı
15:10 Bedia Teymur’dan ’’Reisi’nin helikopterini İsrail düşürdü’’ tezini çürütecek analiz Bedia Teymur'dan ''Reisi'nin helikopterini İsrail düşürdü'' tezini çürütecek analiz
14:11 Müşterisi bile olmadığı bankadan gelen mesajla hayatı altüst oldu Müşterisi bile olmadığı bankadan gelen mesajla hayatı altüst oldu
14:07 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin cenaze töreninde izdiham yaşandı, bayılanlar oldu İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze töreninde izdiham yaşandı, bayılanlar oldu
14:02 Kelly Rowland, Cannes Film Festivali’nde güvenlik görevlisini azarladı Kelly Rowland, Cannes Film Festivali'nde güvenlik görevlisini azarladı
13:42 CHP lideri Özel’i taktığı yok Mustafa Bozbey, akraba atamalarına hız kesmeden devam ediyor CHP lideri Özel'i taktığı yok! Mustafa Bozbey, akraba atamalarına hız kesmeden devam ediyor
13:37 Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası finalini Ali Şansalan yönetecek Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası finalini Ali Şansalan yönetecek
13:31 Model Crystal McKinney, kendisini taciz ettiği gerekçesiyle rapçi Sean Combs’a dava açtı Model Crystal McKinney, kendisini taciz ettiği gerekçesiyle rapçi Sean Combs'a dava açtı
13:26 Kanaldaki obruk oluşumu saniye saniye görüntülendi Kanaldaki obruk oluşumu saniye saniye görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 16:13:41. #1.13#
SON DAKİKA: Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Tatbikatı'nın birinci senaryosu tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement