Şahinbey'de 8. Kitap Günleri Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şahinbey'de 8. Kitap Günleri Başlıyor

Şahinbey\'de 8. Kitap Günleri Başlıyor

Gaziantep'te 12-20 Ekim'de düzenlenecek olan 8. Şahinbey Kitap Günleri, 170 yayınevi ve 131 yazarla gerçekleşecek.

01.10.2024 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından 8. "8. Şahinbey Kitap Günleri" düzenlenecek.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Şahinbey Kaymakamlığı, Şahinbey Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından 8'incisi düzenlenecek olan "Şahinbey Kitap Günleri" fuarının protokolü imzalandı.

12-20 Ekim'de düzenlenecek olan fuar, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kemal Çeber, "Kitap hiçbir muadili olmayan bir üründür. Günümüzün en önemli sorunlarından birisi dijital bağımlılık. Çocuklarımızı tabletten telefondan kaldıramıyoruz. Bunların çokça konuşulduğu bir dönemde keyifle kitap okuyan insan figürleri bana çok anlamlı geliyor ve çok önemsiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise düzenlenecek fuarın geleneksel hale geldiğini belirtti.

Gençlerin özellikle son zamanlarda sosyal medya bağımlısı olduğunu ve kitap okumaktan uzaklaştığını vurgulayan Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim de gençleri kitap okumaya teşvik etmemiz gerekiyor. Bunun için de kütüphaneler ve kitaplar lazım. Şu an Şahinbey ilçemizde 13 tane Millet Kıraathanemiz var. Öğrencilerimiz orada kitap okuyup ders çalışıyor. Milli Eğitim Bakanlığımız ile yaptığımız protokol gereği 21 tane Z kütüphaneyi okullarımıza kazandırdık. Düzenleyeceğimiz kitap fuarımıza 170 yayıneviyle 131 yazar katılacak. Böylelikle okurlar sevdikleri yazarlarla buluşmuş olacak. Ayrıca sanatçımız Yücel Arzen de kitap fuarımıza gelerek konser verecek."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, gaziantep, Şahinbey, Kültür, Güncel, Eğitim, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şahinbey'de 8. Kitap Günleri Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:40 İran, İsrail’e yönelik füze saldırısını başlattı İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
17:57 Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:51 Didim’de boşanma aşamasındaki kadın, eşi tarafından öldürüldü Didim'de boşanma aşamasındaki kadın, eşi tarafından öldürüldü
09:17 İzmir’de şaşkına çeviren hırsızlık Çay kaşığı ile otomobilin kapısını açıp çaldı İzmir'de şaşkına çeviren hırsızlık! Çay kaşığı ile otomobilin kapısını açıp çaldı
09:16 Kabine sonrası Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız başladı Kabine sonrası Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız başladı
08:51 İsrail’den Lübnan’a “Kuzeyin Okları“ operasyonu ABD işgale tam destek verdi, İran’ı açık açık uyardı İsrail'den Lübnan'a "Kuzeyin Okları" operasyonu! ABD işgale tam destek verdi, İran'ı açık açık uyardı
08:08 Narin’in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir
07:40 Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 20:53:11. #1.11#
SON DAKİKA: Şahinbey'de 8. Kitap Günleri Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement