Şahinkaya Kanyonu'nda Doğa Keyfi - Son Dakika
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Şahinkaya Kanyonu'nda Doğa Keyfi

Şahinkaya Kanyonu\'nda Doğa Keyfi

Vezirköprü'deki Şahinkaya Kanyonu, büyüleyici manzarası ve su aktiviteleriyle dikkat çekiyor.

30.10.2024 12:16
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Altınkaya Baraj Gölü havzasında bulunan Şahinkaya Kanyonu, ziyaretçilerini her mevsim farklı bir güzellikle karşılıyor.

Kızılırmak Nehri'nin turkuaz suyunun sarp kayalıklar arasından akmasıyla oluşan kanyon, ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Şahinkaya Kanyonu, 3 bin 250 metre uzunluğu, ortalama 106 metre su derinliği ve 340 metre kanyon yüksekliğiyle dikkati çekiyor.

Bakanlar Kurulunca 2012'de ulusal turizm bölgesi, 2015'te ise tabiat parkı ilan edilen kanyonda ziyaretçiler, doğayla buluşarak teknelerle gezinti, su sporları ve doğa yürüyüşü yapabiliyor.

Yerli ve yabancı turistlerin rağbet gösterdiği Şahinkaya Kanyonu'nda Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen gemi turlarıyla ziyaretçiler, her mevsim kanyonun güzelliklerini görme fırsatı yakalıyor.

Şahinkaya Kanyonu'nu ziyaret eden Samsun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü 3. sınıf öğrencisi ve Coğrafya Ekoloji Topluluğu Başkanı Mehmet Akif Çakan, AA muhabirine, Vezirköprü'ye gezi düzenlediklerini, kanyon ve çevresindeki doğanın kendisine hayran bıraktığını söyledi.

Coğrafya Bölümü öğrencileri için arazi dersi uygulaması da olduğunu belirten Çakar, "Aldığımız notları derslerimizde de kullanacağız. Aynı zamanda bölgenin güzelliklerini sosyal medyadan paylaşacağız." dedi.

Çakan, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Vezirköprü Kaymakamlığı ile Vezirköprü Belediyesine de gezilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Öğrencilerden Zeynep Elif Bilgin, derslerde gördükleri Şahinkaya Kanyonu'nu inceleme ve gözlemleme şansı bulduklarını dile getirerek, "Heyecan verici, ihtişamlı ve görkemli bir yapı. Manzarası anlatılamayacak şekilde. Doğanın yeşiliyle suyun mavisinin buluştuğu bu mükemmel yeri herkes görmeli." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Nazlı Doruk, Şahinkaya Kanyonu'nda her rengin görülebildiğini vurgulayarak, "Gerçekten çok rahatlatıcı bir yer. Aslında Türkiye'de çok doğal güzelliklerimiz var, bunun farkında değiliz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şahinkaya Kanyonu'nda Doğa Keyfi - Son Dakika

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