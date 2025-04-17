Sahte Altın Dolandırıcıları Yakalandı

BURSA, Bilecik ve Kütahya'da sahte altın vererek kuyumcuları dolandıran 2 şüpheli, suçüstü yakalandı.

İnegöl ilçesindeki Kuyumcular Çarşısı'nda faaliyet gösteren dükkana gelen 2 kişi, 2 adet gram altını bozdurmak istedi. Kuyumcu incelediği altınların gerçek olduğunu belirlerken, 2 kişi, 40 adet daha gram altını bozdurmaya karar verdiklerini söyledi. 42 adet gram altını alıp, yaklaşık 200 bin TL'yi veren kuyumcu, tek tek inceleyince 40 tanesinin sahte olduğunu anladı. İhbarla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İnegöl KOM Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliklerini tespit ettikleri H.İ.K. (37) ve E.S.'yi (25), Bursa kent merkezinde bir başka kuyumcuya sahte altın satmak isterken yakaladı.

2 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Bursa'nın İnegöl, Bilecik'in Bozüyük, Kütahya'nın Emet ve Tavşanlı ilçelerinde 4 kuyumcuyu, her biri 1'er gramlık toplamda 129 adet sahte altın verip dolandırdıkları tespit edilen şüphelilerin araç ve üstlerindeki aramada da 76 adet 1'er gramlık sahte altın, 10 adet 1'er gramlık gerçek altın, 7 adet gerçek cumhuriyet altını ile 143 bin TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.