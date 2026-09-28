Sakarya'da 08.00-09.00 sağanağı trafiği aksattı, yağış hafta sonuna kadar sürecek

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün 'sarı kodlu' kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunduğu Sakarya'da, sabah saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sakarya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. 'Sarı kodlu' uyarının ardından kentte beklenen yağış, dün akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Sabah ise sağanak şiddetini artırdı. Özellikle mesai ve okullarda ders başlangıç saatleri olan 08.00-09.00 arasında etkili olan yağış, kent genelinde trafikte aksamalara neden oldu. Bazı yollarda biriken su nedeniyle yayaların ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

Meteoroloji verilerine göre, kuvvetli sağanağın gün boyunca aralıklarla etkili olması bekleniyor. Yağışların hafta sonuna kadar devam edeceği tahmin edilirken, Sakarya'da hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar gündüz en yüksek 21, gece ise en düşük 15 derece civarında seyretmesi bekleniyor.