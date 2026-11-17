Sakarya'da 160 kilogram tütün ile 397 bin 412 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Erenler ve Hendek ilçelerinde 2 şüphelinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 160 kilogram kaçak tütün, 397 bin 412 makaron ile elektironik sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Gözlatına alınan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.