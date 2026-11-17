Sakarya'da 160 kilo tütün ve 397 bin 412 makaron ele geçirildi, 2 zanlı gözaltındaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erenler ve Hendek'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 160 kilogram tütün, 397 bin 412 makaron ve elektronik sigara sarma makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Sakarya'da 160 kilogram tütün ile 397 bin 412 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Erenler ve Hendek ilçelerinde 2 şüphelinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 160 kilogram kaçak tütün, 397 bin 412 makaron ile elektironik sigara sarma makinesi ele geçirildi.
Gözlatına alınan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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