Sakarya'da afet ve acil durum risklerinin azaltılmasına yönelik proje hazırlamayı hedefleyen kişilere uygulamalı eğitim verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sakarya'da afet ve acil durum risklerinin azaltılmasına yönelik proje hazırlamayı hedefleyen kişilere uygulamalı eğitim verildi

Sakarya\'da afet ve acil durum risklerinin azaltılmasına yönelik proje hazırlamayı hedefleyen kişilere uygulamalı eğitim verildi

Sakarya'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Türk Kızılay Sakarya Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen eğitimde, 40 afet gönüllüsü ve afet dernekleri temsilcileri katıldı. Eğitimde, fon kaynakları, erasmus+ programları, Avrupa dayanışma programı, sivil toplum kuruluşlarının kullanabileceği fon kurumları ve araçlar gibi konular ele alındı. Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verildi.

05.06.2024 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da afet ve acil durum risklerinin azaltılmasına yönelik proje hazırlamayı hedefleyen kişilere uygulamalı eğitim verildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Türk Kızılay Sakarya Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen eğitime, 40 afet gönüllüsü ve afet dernekleri temsilcileri katıldı.

Türk Kızılay Sakarya Şubesi İlk Yardım Eğitim Merkezi'nde bir araya gelen katılımcılar, "Fon kaynakları nedir ve nasıl ulaşılır, afet ve acil durumlara karşı kullanılabilecek erasmus+ programları nelerdir, Avrupa dayanışma programı ve bu kapsamda sahada uygulanabilecek gönüllülük programları nelerdir, sivil toplum kuruluşlarının kullanabileceği fon kurumları ve araçlar nelerdir, bireysel afet gönüllüleri ve aktivistlerin kullanabileceği fon araçları nelerdir, afet gönüllüleri veya bireysel gönüllülerin yurt dışında fon kaynaklarıyla yapabilecekleri gönüllülük çeşitleri nelerdir?" konu başlıklarında eğitim aldı.

İki gün süren eğitim sonunda katılımcılara sertifika verildi.

AFAD eğitmeni Mahmut Kılıç, AA muhabirine, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen eğitimler sonunda katılımcılara sertifika verdiklerini söyledi.

Kaynak: AA

Kızılay, Sakarya, Sivil Toplum, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da afet ve acil durum risklerinin azaltılmasına yönelik proje hazırlamayı hedefleyen kişilere uygulamalı eğitim verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:18 Erken gelen sıcaklar uzmanlarında uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak Erken gelen sıcaklar uzmanlarında uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak
14:44 Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga Ahmet Türk’ün sözleri sonrası ortalık karıştı Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı
14:28 AYM’nin iptal kararı ne anlama geliyor Olan biteni CHP’li Ocaklı’ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı AYM'nin iptal kararı ne anlama geliyor? Olan biteni CHP'li Ocaklı'ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı
13:47 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış’a 19 yıl 6 ay hapis cezası Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası
12:18 Sürpriz buluşma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
15:31 Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi
15:27 Helal olsun sana Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı Helal olsun sana! Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı
14:59 Dünya’ya yağan ilk yağmur zirkon kristallerin içinde bulundu Dünya'ya yağan ilk yağmur zirkon kristallerin içinde bulundu
14:56 Eğitim uçağı kazasında çarpıcı detay Şehit pilotlar tarlada çalışan 20 işçinin hayatını kurtarmış Eğitim uçağı kazasında çarpıcı detay! Şehit pilotlar tarlada çalışan 20 işçinin hayatını kurtarmış
14:49 Şarkıcı Çağlayan Topaloğlu, Özcan Deniz’e yüklendi: Kişiliğini belli etti Şarkıcı Çağlayan Topaloğlu, Özcan Deniz'e yüklendi: Kişiliğini belli etti
14:47 Fenerbahçe, 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Jose Mourinho’ya sezonluk 10.5 milyon euro ödeyecek Fenerbahçe, 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Jose Mourinho'ya sezonluk 10.5 milyon euro ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 16:01:08. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya'da afet ve acil durum risklerinin azaltılmasına yönelik proje hazırlamayı hedefleyen kişilere uygulamalı eğitim verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement