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Sakarya'da dereye devrilen tırın sürücüsü hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Sakarya'da dereye devrilen tırın sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde D-650 kara yolunda seyreden bir tır, köprü üzerindeki demir parmaklıklara çarptıktan sonra dereye devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulansla Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle güzergahtaki ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Sakarya\'da dereye devrilen tırın sürücüsü hastaneye kaldırıldı
09.01.2024 - 16:01,  Güncelleme: 16:04
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde dereye devrilen tırın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

D-650 kara yolu Bilecik istikametinde seyreden H.E.Ç. idaresindeki 34 GBJ 861 plakalı tır, Mekece Mahallesi girişinde köprü üzerindeki demir parmaklıklara çarptıktan sonra dereye devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Çevredeki sürücülerin ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralı, ambulansla Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle güzergahtaki ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA
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