Sakarya'da Fatma Hanım Ortaokulu'nda Kelime Müzesi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sakarya'da Fatma Hanım Ortaokulu'nda Kelime Müzesi Açıldı

Sakarya\'da Fatma Hanım Ortaokulu\'nda Kelime Müzesi Açıldı

Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki Fatma Hanım Ortaokulu'nda Türkçe kelimelerin, atasözlerinin ve deyimlerin anlamını öğrencilere anlatmak amacıyla Kelime Müzesi açıldı. Müzenin açılış törenine Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın ve ilçe milli eğitim yetkilileri katıldı. Başkan Akın, çocukların kelimeleri anlamaları ve üzerinde düşünmeleri için Kelime Müzesi'ni mutlaka görmeleri gerektiğini belirtti.

18.05.2024 21:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki Fatma Hanım Ortaokulu'nda "Kelime Müzesi" açıldı.

Türkçe kelimelerin, atasözlerinin ve deyimlerin anlamını öğrencilere anlatmak amacıyla Türkçe öğretmeni Tuba Yavuz ve sosyal bilgiler öğretmeni Bahadır Demir tarafından müze hazırlandı.

Müzenin açılış törenine Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Salih Güvendi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Demir, ilçe milli eğitim şube müdürleri ve davetliler katıldı.

Başkan Akın, ilçeye kazandırılan müzede emeği geçenleri tebrik ederek, "Çocuklarımızın, kelimeleri anlamaları ve üzerinde düşünmeleri için Kelime Müzesi'ni mutlaka görmeleri gerekir." dedi.

Öğrencilerin hazırladığı tiyatro gösterisini izleyen Başkan Akın, tebriklerini iletti.

Kaynak: AA

Kelime Müzesi, Mehmet Salih, Fatih Akın, Pamukova, Sakarya, Kültür, Etkinlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da Fatma Hanım Ortaokulu'nda Kelime Müzesi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:49 Beylikdüzü’nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı Beylikdüzü'nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı
22:43 Tel Aviv’de sokaklar yangın yeri Netanyahu’nun istifasını isteyen göstericilere polisten sert müdahale Tel Aviv'de sokaklar yangın yeri! Netanyahu'nun istifasını isteyen göstericilere polisten sert müdahale
22:40 Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı’nın yerine yeni isim atandı Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı'nın yerine yeni isim atandı
22:39 Tokat’ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5’i jandarma personeli 7 yaralı Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5'i jandarma personeli 7 yaralı
20:00 MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel’i öve öve bitiremedi: CHP’ye yeni bir renk kattı MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'i öve öve bitiremedi: CHP'ye yeni bir renk kattı
23:44 İstanbul’da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı İstanbul'da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı
23:19 Dışişleri Bakanlığı’ndan, soykırımı savunan İsrail Dışişleri Bakanı Katz’a fotoğraflı yanıt Dışişleri Bakanlığı'ndan, soykırımı savunan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a fotoğraflı yanıt
21:42 Balıkesir’de 13 yaşındaki çocuk, babasının ruhsatsız tabancasıyla oynarken ablasını vurdu Balıkesir'de 13 yaşındaki çocuk, babasının ruhsatsız tabancasıyla oynarken ablasını vurdu
21:37 Fenerbahçeliler çıldıracak Mourinho, ezeli rakibe imzayı atıyor Fenerbahçeliler çıldıracak! Mourinho, ezeli rakibe imzayı atıyor
21:31 Muş’ta katliam gibi kaza: 3 ölü, 5 yaralı Muş'ta katliam gibi kaza: 3 ölü, 5 yaralı
21:14 Fatih Karagümrük Süper Lig’e veda etti Fatih Karagümrük Süper Lig'e veda etti
21:00 Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 01:32:23. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya'da Fatma Hanım Ortaokulu'nda Kelime Müzesi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement