Sakarya\'da Fatma Hanım Ortaokulu\'nda Kelime Müzesi Açıldı

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Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki Fatma Hanım Ortaokulu'nda "Kelime Müzesi" açıldı.

Türkçe kelimelerin, atasözlerinin ve deyimlerin anlamını öğrencilere anlatmak amacıyla Türkçe öğretmeni Tuba Yavuz ve sosyal bilgiler öğretmeni Bahadır Demir tarafından müze hazırlandı.

Müzenin açılış törenine Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Salih Güvendi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Demir, ilçe milli eğitim şube müdürleri ve davetliler katıldı.

Başkan Akın, ilçeye kazandırılan müzede emeği geçenleri tebrik ederek, "Çocuklarımızın, kelimeleri anlamaları ve üzerinde düşünmeleri için Kelime Müzesi'ni mutlaka görmeleri gerekir." dedi.

Öğrencilerin hazırladığı tiyatro gösterisini izleyen Başkan Akın, tebriklerini iletti.