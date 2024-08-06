Sakarya'da Filistin Kanıt Sergisi Açılıyor

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Anadolu Ajansının (AA), İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan, temel delil niteliğindeki "Kanıt" kitabında bulunan fotoğrafların yer aldığı sergi, Sakarya'da ziyaretçilerle buluşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 13-28 Ağustos'ta Ofis Sanat Merkezi'nde düzenlenecek Filistin Kanıt Sergisi'nde, AA muhabirlerinin bölgede çektiği fotoğraflar yer alacak.

Vatandaşları 13 Ağustos'ta saat 18.00'de açılışı yapılacak sergiye davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şunları kaydetti:

"Kıymetli hemşehrilerim, Filistin'de yaşanan acıları, yıkımı ve direnişi belgeleyen, masum sivillerin yaşadığı trajedileri ve bölgede devam eden insanlık dramını gözler önüne seren Anadolu Ajansının 'Kanıt' kitabındaki görsellerden oluşan bu özel fotoğraf sergisinde sizleri de aramızdan görmekten onur duyarız."