Sakarya'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde iş yerine yapılan silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Tepekum Mahallesi Şehit Mehmet Nuri Kocabıyık Sokak'taki iş yerine kimliği belirlenemeyen kişi tarafından tüfekle ateş edildi.

Saldırıda bir kişi ayağından yaralandı, iş yeri ve bir otomobil zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.