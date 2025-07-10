Sakarya\'da Kaybolan Adamın Cesedi Bulundu

Sakarya'da Otoyol Jandarması, saat 22.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde devriye görevi sırasında, yol bakım çalışmaları nedeniyle dubalarla kapatılmış en sol şeritte park halindeki Almanya plakalı BB SE 889 otomobili fark etti. Aracın yanına yaklaşan ekipler, içinde tek başına oturan E.G. (65) adlı kadınla karşılaştı.

EŞİNİN KAYBOLDUĞUNU SÖYLEYİP YARDIM İSTEDİ

E.G., Almanya'dan Ankara'ya seyahat ettiklerini, eşinin tuvalet ihtiyacı için aracı kenara çekerek Ankara yönündeki bir dinlenme tesisine gittiğini, ancak bir saatten uzun süre geçmesine rağmen geri dönmediğini belirterek yardım talep etti.

YAŞLI ADAMI ARAMA ÇALIŞMALARI GECE BOYUNCA SÜRDÜ

Bunun üzerine bölgeye takviye jandarma ekipleri istendi. Jandarma ekipleri, dinlenme tesisi ve çevresi ile çalılıklar da dahil geniş bir bölgede detaylı arama yaptı, park halindeki araçların altlarına bakıldı. Bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma komandoları da çalışmalara katıldı. Gece görüşlü dron ve iz takip köpekleriyle aynı bölge defalarca tarandı. Kadının yanılma ihtimali göz önünde bulundurulup, otoyolun İstanbul yönünde de arama yapıldı. Ormanlık alana doğru genişletilen aramalar, gece boyunca devam etti.

BİTKİN HALDE BULUNDU, HASTANEYE KALDIRILDI

Selim Güzel, saat 05.30 sıralarında, dinlenme tesisinin arka tarafındaki tel örgüleri aşarak ormana geçmeye çalıştığı koruluk alanda bulundu. Bitkin haldeki Selim Güzel, yapılan müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Tedaviye alınan Güzel, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. İlk bulgulara göre olayda herhangi bir şüpheli duruma rastlanmazken, dinlenme tesisine ait güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Güzel'in kesin ölüm nedeni otopsi sonrası netleşecek.