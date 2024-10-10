Oba Makarnada'ki patlamadan bir acı haber daha: 1 ay sonra dünya evine girecekti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Oba Makarnada'ki patlamadan bir acı haber daha: 1 ay sonra dünya evine girecekti

Geniş Video İzle

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında 15 Eylül'de meydana gelen patlamada ağır yaralanan 26 yaşındaki Merve Menteş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Menteş'in bir ay sonra düğünü olacağı öğrenildi. Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

10.10.2024 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Patlamada yaralanan ve ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği İstanbul Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavisi süren Merve Menteş (26), 26 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Sakarya'nın Hendek ilçesinde organize sanayi bölgesinde bulunan makarna fabrikasında 15 Eylül'de yaşanan patlamada Mesut Şimay (27) yaşamını yitirirken, 30 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelerde tedaviye alındı.

YANIK ÜNİTESİNDE TEDAVİ GÖRÜYORDU

Kocaeli Şehir Hastanesi yanık ünitesinde tedavisi süren Eray Kızıldağ (23), 4 Ekim'de, İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi yanık ünitesinde tedavisi süren Güven Albayrak (24) ise 9 Ekim'de hayatını kaybetti. İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi yanık ünitesinde tedavi gören Merve Menteş de yaşam savaşını kaybetti. Patlamada ölü sayısı 4'e yükseldi.

Oba Makarnada\'ki patlamadan bir acı haber daha: 1 ay sonra dünya evine girecekti
Kaynak: DHA

Güvenlik, Sakarya, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Eylül, Dünya, Kaza, Oba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oba Makarnada'ki patlamadan bir acı haber daha: 1 ay sonra dünya evine girecekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:17 Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay’ın rütbesi geri alındı Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı
12:16 Akıllara durgunluk veren paylaşım: Sonumun İkbal gibi olacağını bilsem de koşa koşa gelirim Akıllara durgunluk veren paylaşım: Sonumun İkbal gibi olacağını bilsem de koşa koşa gelirim
11:58 DEM Parti’nin olmazsa olmaz bir şartı var Bahçeli’nin ’’yumuşama’’ açılımı başlamadan bitebilir DEM Parti'nin olmazsa olmaz bir şartı var! Bahçeli'nin ''yumuşama'' açılımı başlamadan bitebilir
10:58 Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor İşin aslı ortaya çıktı Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor? İşin aslı ortaya çıktı
09:34 Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş’tan haber alınamıyor Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor
17:20 Domuz eti tartışmalarına dair Bakanlıktan yeni açıklama Domuz eti tartışmalarına dair Bakanlıktan yeni açıklama
17:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları’na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları'na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz
17:12 Hakan Çalhanoğlu için tarihe geçecek transfer iddiası Hakan Çalhanoğlu için tarihe geçecek transfer iddiası
16:30 İbrahim Hacıosmanoğlu, Okan Buruk’u Dursun Özbek’e şikayet etti İbrahim Hacıosmanoğlu, Okan Buruk'u Dursun Özbek'e şikayet etti
16:27 Brezilya’da 27 yaşındaki kadın inşaat mühendisi, inşaat alanında buharlı silindir altında kalarak feci şekilde can verdi Brezilya'da 27 yaşındaki kadın inşaat mühendisi, inşaat alanında buharlı silindir altında kalarak feci şekilde can verdi
16:17 Enerji Bakanı kış saati tartışmasına son noktayı koydu Enerji Bakanı kış saati tartışmasına son noktayı koydu
16:13 Serinkanlılığı hayrete düşürdü, bina yanarken o işine devam etti Serinkanlılığı hayrete düşürdü, bina yanarken o işine devam etti
16:04 Kerem Aktürkoğlu, değerini 90’a katlayarak rekor kırdı Kerem Aktürkoğlu, değerini 90'a katlayarak rekor kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 12:32:32. #1.12#
SON DAKİKA: Oba Makarnada'ki patlamadan bir acı haber daha: 1 ay sonra dünya evine girecekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.