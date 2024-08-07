Sakarya'da Sağlık Park Projesi Hazırlıkları Tamamlanıyor - Son Dakika
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Sakarya'da Sağlık Park Projesi Hazırlıkları Tamamlanıyor

Sakarya\'da Sağlık Park Projesi Hazırlıkları Tamamlanıyor

Sakarya'nın Erenler ilçesinde vatandaşların yeni yürüyüş ve koşu yollarıyla keyiflice zaman geçirebilecekleri 'Sağlık Park' projesi hazırlıklarında son aşamaya gelindiği bildirildi. Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, projenin kısa sürede başlayacağını ve ilçeye yeni bir sosyal alan kazandırılacağını belirtti. CHP İl Başkanlığı ise koordinasyon heyetiyle çalışmaları değerlendirdi.

07.08.2024 16:46
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Sakarya'nın Erenler ilçesinde vatandaşların yeni yürüyüş ve koşu yollarıyla keyiflice zaman geçirebilecekleri "Sağlık Park" projesi hazırlıklarında son aşamaya gelindiği bildirildi.

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, yaptığı açıklamada, ilçeye vatandaşlar için yeni yürüyüş ve koşu yollarıyla keyiflice zaman geçirebilecekleri alanlar katmak için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Bu kapsamda Dilmen Mahallesi'nde ağaçların bulunduğu alanı en güzel şekilde değerlendirdiklerini aktaran Dinç, şunları kaydetti:

"'Sağlık Park' ismini verdiğimiz projemizde hazırlıklarda son aşamaya geldik. İnşallah çalışmalar kısa zaman içerisinde başlayacak. Bu projeyle vatandaşlarımız için ilçemize yeni bir sosyal alan kazandırmış olacağız. Heyecanla üzerinde emek verdiğimiz bir çalışma. Hayırlı olmasını diliyorum. Güzel Erenler'imiz için projeler üretmeye devam edecek, çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz."

CHP İl Başkanlığı, koordinasyon heyetiyle çalışmaları değerlendirdi

CHP Genel Merkezi tarafından görevlendirilen koordinasyon heyeti, Sakarya İl Başkanlığı'ndaki partililerle çalışmaları değerlendirdi.

Partiden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İl Başkanı Oğuz Can Curoğlu, gün boyu örgütün eski ve yeni kademelerinden birçok üyeyle görüşmeler yapıldığını belirtti.

Her şeyin daha güçlü Sakarya için gerçekleştiğini aktaran Curoğlu, "Amacımız, parti içindeki dinamikleri daha etkin hale getirmek ve üye katılımını artırmaktır." ifadesini kullandı.

Heyette, Sakarya'dan sorumlu Parti Meclisi Üyesi Hikmet Erbilgin, önceki dönem Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır ve 24. Dönem Amasya Milletvekili Ramis Topal yer aldı.

Kaynak: AA

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