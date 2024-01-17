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Sakarya'da Ters Dalga Nedeniyle Alabora Olan Teknede 5 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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Sakarya'da Ters Dalga Nedeniyle Alabora Olan Teknede 5 Kişi Kurtarıldı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde midye avından dönen bir balıkçı teknesi, ters dalga nedeniyle alabora oldu. Teknede bulunan 5 kişi, diğer balıkçı tekneleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayın ardından Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı, mendireğin uzatılması gerektiğini ve balıkçıların can güvenliğinin sağlanması için önlemler alınması gerektiğini ifade etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de bölgedeki tekne giriş çıkışlarını kısıtladı.

Sakarya\'da Ters Dalga Nedeniyle Alabora Olan Teknede 5 Kişi Kurtarıldı
17.01.2024 - 14:51,
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde ters dalga nedeniyle alabora olan balıkçı teknesindeki 5 kişi kurtarıldı.

Karadeniz'de midye avından dönen Sultan Murat Özden'e ait 14 metrelik tekne, Yeni Mahalle mevkisinde soluğan denilen ters dalga nedeniyle yan yattı.

Kendi imkanlarıyla teknenin üzerine çıkan kaptan Özden ve 4 kişilik mürettebat, etraftaki balıkçı teknelerinden yardım istedi. Diğer balıkçılar tarafından kurtarılan 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı, gazetecilere, midye dolu teknenin, denizle Sakarya Nehri'nin birleştiği noktadaki iskele girişinin sığ olması nedeniyle ters dalgaya yakalandığını söyledi.

Mendireğin uzatılması gerektiğini, teknelerin sürekli tehlike atlattığını ve balıkçıların can güvenliğinin bulunmadığını belirten Bıçakcı, olayda can kaybının yaşanmamasının tek tesellileri olduğunu dile getirdi.

Karasu Yeni Mahalle Muhtarı Ali Beyaz da teknedeki 5 kişinin yara almadan kurtarıldığını aktararak, bölgeye barınak ve mendireğin yapılması gerektiğini söyledi.

Bu arada Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sakarya Nehri'nin denize döküldüğü bölgeye tekne giriş çıkışlarını kısıtladı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sakarya'da Ters Dalga Nedeniyle Alabora Olan Teknede 5 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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