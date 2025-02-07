Sakarya\'da Uyuşturucu İmalatına Geçit Yok: İki Şüpheli Tutuklandı

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SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, bir evin içine kurdukları serada kenevir yetiştirip, uyuşturucu imal ettiği tespit edilen M.S.A. (30) ve S.U.Y. (35) tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, Serdivan İlçe Jandarma ve Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evde uyuşturucu imal edildiğini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, evin içerisinde uyuşturucu üretimi için sera kurulduğunu gördü. Evde yapılan aramada, 3 kilo 400 gram skunk maddesi, 37 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu ticaretinde kullanılan 3 cep telefonu, 1 hassas terazi, 1 iklimlendirme sistemi ve çok sayıda bitki besin maddesi ele geçirildi. Evde bulunan M.S.A. ve S.U.Y. gözaltına alındı. 2 şüpheli, sorguları sonrası çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.