Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 21 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika
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Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 21 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

Sakarya'nın Kocaali, Sapanca, Hendek ve Pamukova ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 21 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Ayrıca, bir şüpheli drone saldırısı ve jandarmaya saldırı nedeniyle ayrıca soruşturma başlatıldı.

05.07.2024 17:49
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Sakarya'nın Kocaali, Sapanca, Hendek ve Pamukova ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 21 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 4 Temmuz'da Kocaali, Sapanca, Hendek ve Pamukova ilçelerinde KOM, Asayiş, İstihbarat ve JASAT ekiplerince operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 617 kök kenevir, 235 gram esrar, 182 gram sentetik uyuşturucu, 43 uyuşturucu hap, 4 uyuşturucu madde kullanma aparatı, esrar öğütme aparatı, 2 hassas terazi, 4 tabanca fişeği, 10 ruhsatsız av tüfeği, 164 av tüfeği fişeği, 3 kurusıkı tabanca, 6 kurusıkı tabanca fişeği, 5 cep telefonu ile 2 bin 220 lira para ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 21 kişiye adli işlem uygulandı.

???????Öte yandan Kocaali ilçesinde bir şüpheli hakkında olay yerinde görüntü alan jandarmaya ait drona av tüfeğiyle ateş açması nedeniyle "genel güvenliği tehlikeye sokma" suçundan, bir zanlı hakkında da görevini yapmaya çalışan jandarma personelinin üzerine traktör sürerek hakarette bulunduğu gerekçesiyle "kasten yaralamaya teşebbüs" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlarından ayrıca soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 21 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 21 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika
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