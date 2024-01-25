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SAKARYA'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 13 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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SAKARYA'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 13 Şüpheli Gözaltına Alındı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu getirdiği tespit edilen 4 ayrı gruba yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda, metamfetamin, sentetik kannabinoid, skunk, ruhsatsız tabanca ve mermiler ile suç geliri olarak değerlendirilen para ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

25.01.2024 - 14:28,
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SAKARYA'da, uyuşturucu ticareti yapan 4 ayrı gruba yönelik operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu getirdiği tespit edilen 4 ayrı gruba yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında ve evlerindeki aramada 2 kilo 489 gram metamfetamin, 1 kilo 264 gram sentetik kannabinoid, 1 kilo 80 gram skunk, 5 ruhsatsız tabanca ve 117 mermi ile suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen 67 bin 685 TL, 400 euro ve 100 dolar ele geçirildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

SAKARYA\'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 13 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: SAKARYA'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 13 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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