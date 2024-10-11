Sakarya'da Zincirleme Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika
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Sakarya'da Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı, yolun 2 şeridi kapandı.

11.10.2024 02:16
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Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu Sakarya Hendek geçişi İstanbul istikameti Esentepe mevkisinde aynı istikamette seyreden 4 otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Sakarya ve Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolun 2 şeridi trafiğe kapandı. Yaklaşık 2 saat tek şeritten ulaşımın sağlandığı yolda trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya'da Zincirleme Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika

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