Sakarya Sapanca'da taşkında bebek dahil 8 kişiyi kurtaran AFAD ekibi konuştu

UĞUR SUBAŞI/BURAK UÇAR - Sakarya'da sağanak sonucu dere taşkınında aralarında bir bebeğin de olduğu 8 kişiyi halat düzeneğiyle kurtaran AFAD personelinin sorumlu ekip amiri, o an yaşadıklarını paylaştı.

Sakarya'da çarşamba günü akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla bu sabaha kadar etkili olan sağanak nedeniyle sel suları Sapanca ilçesi Fevziye Mahallesi'nden geçen derenin taşmasına, köprünün yıkılmasına neden oldu.

Dere kenarındaki bungalovda mahsur kalan ailenin yardımına, bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri yetişti.

Dere üzerinden halatlı düzenek kuran ekipler, mahsur kalan 1'i bebek, 1'i çocuk, 2'si kadın olmak üzere toplam 8 kişiyi kurtardı.

Kurtarma esnasında uykusundan uyanan bebeği tekrar sallayarak uyutmaya çalışan AFAD personeli ile diğer görevliler, o anları AA muhabirine anlattı.

"Annenin bebeğe sarılması paha biçilmez duyguydu"

Sakarya AFAD Doğada Arama Kurtarma (DAK) sorumlu ekip amiri Murat Ergül, AA muhabirine, kurtarma operasyonunda önce çocukların annelerini güvenli alana tahliye ettiklerini söyledi.

Daha sonra emniyet noktalarını değiştirdiklerini belirten Ergül, "5 yaşındaki Ayaz isimli çocuğumuz çok korkuyordu, onu sakinleştirmemiz gerekiyordu. Ona kendi çocuğumdan bahsettim, karşıya nasıl geçileceğini soruyordu. 'Süpermen olabiliriz' diyerek hatta yumruğum hep ileri doğru göstererek Süpermen gibi onu sakinleştirerek karşıya geçirdik. Sonra bebeğimize sıra geldi. Bebeğimizi sisteme (halat) bağladığımda uyuyordu, biraz uykusundan uyandırmış olduk. Ağlamaya başladı, onu pışpışlayarak tekrar uykuya daldırdık. Bu da bize mutluluk verdi, hatta gülümsetti bizi. En çok mutluluk duyduğum, tekrar onu uyutmak oldu." diye konuştu.

Ergül, annenin bebeğe sarılmasının paha biçilmez duygu olduğunu dile getirerek, "Bize çok teşekkür ve dua ettiler. Operasyonu başarıyla tamamladık. Gerçekten zor durumdu. Bebeği bağlayabileceğimiz fazla sistem ve aparatın olmadığı bilinmekteydi. Kendi bilgi ve tecrübemiz doğrultusunda onu sisteme bağladık ve sorumluluk aldık. Bu sorumluluk sonucunda operasyonu başarılı şekilde tamamlamış olmamızdan mutluluk ve gurur duyduk." ifadesini kullandı.

Sakarya AFAD Arama Kurtarma birim amiri Muhammet Şanlı da günlerdir yoğun çalıştıklarını, mahsur kalan birçok kişiyi kurtardıklarını anlatarak, "Bebeğin kurtarıldığı operasyon, ciddi koordinasyon ve planlama gerektiriyordu. Planladık ve ekiplerimizle vatandaşlarımıza ulaştık. Sağ salim evlerine ulaştılar." dedi.

"Operasyonun en kritik noktası bebeğin tahliyesiydi"

Sakarya AFAD arama kurtarma teknisyeni Alihan Yazıcı ise kurtarma operasyonunun planladıkları gibi gittiğini ancak birkaç aksilik yaşadıklarını dile getirdi.

Kurdukları ana emniyet noktasının elektrik direği olduğunu, sel sularının yükselmesiyle direğin altının oyulmaya başlanmasıyla ikinci bir ana emniyet noktası oluşturduklarını ve tahliyeyi ilk 2 kişiden sonra farklı yere almak zorunda kaldıklarını anlatan Yazıcı, "Acele etmemiz gerekiyordu, sel suları sürekli yükseliyordu. Operasyonun en kritik noktası bebeğin tahliyesiydi. O yüzden ana emniyet noktasını yukarı çıkarmak zorunda kaldık. Onların hayatları söz konusuydu. Karşılaştığımız zorlukların üstesinden pratik zekamız ve aldığımız eğitimler neticesinde geldiğimizi düşünüyorum. Zorlu ama sonu güzel yorgunlukla bitti." diye konuştu.

Sakarya AFAD arama kurtarma teknisyeni Mert Çömlekçioğlu, mahsur kalanlara ulaşmak için merkezden çıktıklarında yolların kapalı olduğunu fark ettiklerini kaydetti.

Yanaşabilecekleri en yakın noktanın mahsur kalanların bulundukları yerin karşısı olduğunu belirten Çömlekçioğlu, "Toplantı yaptıktan sonra bir kişinin yüzerek nehrin karşısına geçmesi gerektiğini fark ettik. Bu görev de bana verildi. Kendi emniyetimi aldıktan sonra karşıya yüzerek geçtim. Daha sonra oradaki hattı kurarak göreve başladık." sözlerini sarf etti.

Çömlekçioğlu, sel suyunun kuvvetli aktığını dile getirerek, "Taşların deredeki vurma sesleri de geliyordu. Emniyetli şekilde geçtik. Taşların vatandaşımıza ya da personelimize gelme durumu da olabilirdi. Çok şükür böyle bir kaza yaşanmadı. Ailemizi ve bebeğimizi güvenli şekilde karşı kıyıya geçirdik." ifadesini kullandı.