Salda Gölü Kenarına Bırakılan Kızıl Geyikler İlk Kez Yavruladı - Son Dakika
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Salda Gölü Kenarına Bırakılan Kızıl Geyikler İlk Kez Yavruladı

Salda Gölü Kenarına Bırakılan Kızıl Geyikler İlk Kez Yavruladı

Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın düzenlediği proje kapsamında Salda Gölü çevresine bırakılan kızıl geyiklerden biri yavrusu ile birlikte görüntülendi. Bu durum, kızıl geyiklerin Salda Gölü çevresinde üremeye başladığını gösteriyor.

06.08.2024 18:32
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Salda Gölü kenarına bırakılan kızıl geyiklerin ilk kez yavruladığı görüldü

BURDUR - Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın düzenlenen proje ile Salda Gölü çevresine bırakılan 23 kızıl geyikten biri yavrusu ile birlikte görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi" Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Burdur'da yürütülen çalışmalar ile devam ediyor. Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Burdur'da bulunan Salda Gölü çevresine getirilen 5 erkek 18 dişi kızıl geyik Eşeler Yaylası'na salınmıştı. Buraya salınan geyiklerin çiftleşip üreyerek Salda Gölü çevresinin kızıl geyik yuvası olması ve yaban hayatını koruması bekleniyordu.

İlk kez yavru kızıl geyik görüldü

Bölgede üreyip çoğalarak popülasyonları artması hedeflenen kızıl geyiklerden biri vatandaşlar tarafından yavrusu ile birlikte görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntü ve fotoğrafta "Burdur Yeşilova ilçesi Salda mevkiine yerleştirilen kızıl geyiklerden ilk kez bir yavru görüntülendi. Annesi de korumak için yakınlarında." denildi.

Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Tarım ve Orman Bakanlığı, Salda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Salda Gölü Kenarına Bırakılan Kızıl Geyikler İlk Kez Yavruladı - Son Dakika

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