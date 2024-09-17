Şam'da Patlama: 10 Yaralı

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İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'da taşınabilir çağrı cihazlarını patlatması sonucu en az 10 kişinin yaralandığı ileri sürüldü.

Beşşar Esed rejimine yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesaplarında, İsrail'in, Şam'da Keferuse yolu ile Muvasa tünelini bağlayan yolda Lübnan Hizbullahı'na ait bir araçta ve Seyyde Zeyneb bölgesindeki bir noktada taşınabilir çağır cihazı patlattığı iddia edildi.

Patlamalar sonucu Lübnan Hizbullahı'ndan az 10 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta da taşınabilir çağrı cihazların patlatması sonucu yaralanan çok sayıda kişinin, Şam'daki hastanelere sevk edildiği ifade edildi.

Çağrı cihazlarının patlatılması

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.