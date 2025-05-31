Samandağ’da Depremzedeler Rezerv Alan İstiyor

HATAY'ın Samandağ ilçesinde vatandaşlar 6 Şubat depremlerinde ciddi yıkımların yaşandığı 3 mahallenin rezerv alan içerisine alınmasını istedi.

Samandağlı depremzede vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkım yaşanan Atatürk, Cumhuriyet ve Sutaşı mahallelerinin rezerv alana alınması için talepte bulundu. Mahalle sakini Selim Kamacı, Samandağ'ın tamamını kapsayan, sosyal donatı alanları ayrılmış, altyapısı tamamlanmış, bütüncül bir şehir planlaması yapılmasını talep ediyor dedi.