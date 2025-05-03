Samandağ'da Kadın Emeği Pazarı Açıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kadın emeği pazarı açıldı.
Samandağ Kadın Dayanışma Derneği ve Samandağ Belediyesi işbirliğince Deniz Mahallesi'ndeki Hz. Hızır Parkı'nda, Hıdırellez kapsamında etkinlik düzenlendi.
Etkinlik kapsamında yöresel ürünlerin yer aldığı kadın emeği pazarının açılışı yapıldı.
Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, etkinlikte yaptığı konuşmada, pazarın 4 gün açık olacağını söyledi.
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