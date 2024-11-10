Samandağ\'da Sazlık Yangını Kontrol Altına Alındı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kaplısuyu Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın bir noktadaki sazlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.