Samandağ\'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç, Deniz Mahallesi Mehmet Aslan Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan bir yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.